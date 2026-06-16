Oriente Próximo
Irán anuncia que el lunes se declaró "oficialmente" el fin "en todos los frentes" de la guerra con EEUU e Israel
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, subraya que cualquier ataque de Israel en Líbano viola el acuerdo y exige su retirada de zonas libanesas ocupadas
EP
El Gobierno de Irán ha anunciado que la guerra con Estados Unidos e Israel finalizó "oficialmente" este lunes, una vez finalizado el acuerdo con Washington, antes de insistir en que cualquier ataque israelí y el mantenimiento de sus tropas en territorio de Líbano suponen una violación del memorando de entendimiento.
"La guerra terminó oficialmente ayer por la mañana (en referencia al lunes) en todos los frentes", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB. "Todo ataque israelí contra Líbano es una violación de estos entendimientos", ha señalado.
"Desde nuestro punto de vista, las dos partes en este compromiso son Estados Unidos e Israel, por una parte, e Irán y Hezbolá, por la otra", ha argumentado. "El fin de la guerra en Líbano es una parte inseparable (del acuerdo)", ha sostenido, al tiempo que ha reiterado que "la guerra no termina sin que Israel se retire de los territorios libaneses que ha ocupado", según la agencia de noticias Mehr.
Asimismo, ha confirmado que el viernes "habrá una nueva ronda de negociaciones" con Estados Unidos en la ciudad suiza de Ginebra con el objetivo de "lograr un acuerdo final". "Tras tres meses de negociaciones, pudimos finalizar la primera fase (de las conversaciones)", ha puntualizado Araqchi.
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