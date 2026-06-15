Caso Leire Díez
La UCO asume que las siglas P.S. anotadas por Leire Díez se refieren a Pedro Sánchez
“Ser abogado del hermano de P.S”, se anota en la "posible estrategia" a seguir para boicotear el procedimiento contra David Sánchez
Leire Díez se refirió en su agenda a David Sánchez como “hermano de P.S.”, según consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La UCO aporta estas anotaciones de la agenda de la exmilitante respecto a la “posible estrategia” a seguir para boicotear el procedimiento judicial contra el hermano del jefe del Ejecutivo. Se dirimirían así las dudas sobre si las siglas P.S., que aparecen en otras anotaciones de la exmilitante, corresponderían a Pedro Sánchez.
En el informe se apunta que se habría intentado en marzo de 2025 recusar a la magistrada del caso tras solicitar su personación en el procedimiento como acusación popular, además de intentar cambiar el abogado de David Sánchez. “Debe destacarse, a este respecto, que en las anotaciones de las libretas de LEIRE estaban contempladas ambas posibilidades”. Tras ello se aporta un extracto en el que se traza como primer punto de la estrategia: “Ser abogado del hermano de P.S”. En el punto dos anota: “Meter como acusación popular”.
En el nuevo informe, los agentes también sitúan en el que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán, la iniciativa tanto de la contratación de los abogados que diseñaron junto con la exmilitante Leire Díez las diferentes actuaciones como el pago de los viajes que esta mujer realizó para acudir a diferentes reuniones.
En el Ejecutivo han tratado de proteger al presidente del Gobierno para de forma preventiva asegurar que, aun de corresponder a su persona las siglas P.S., las anotaciones no aportarían ningún indicio delectivo. Tampoco para llamarlo a declarar como testigo, según concluyen.
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