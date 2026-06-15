El 'número dos' de la Guardia Civil abrió un expediente a los investigadores del 'caso Koldo' un día después de que su directora hablara con Leire Díez

El número dos de la Guardia Civil inició un expediente interno a los investigadores del caso Koldo un día después de que Leire Díez se comunicase con Mercedes González, según consta en el último informe de la Unidad Central Operativa del cuerpo (UCO) en el marco del caso Leire, que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. El nuevo informe acredita que González era conocedora de las maniobras "supuestamente delictivas "de la conocida como fontanera del PSOE, imputada por intentar desactivar causas judiciales que afectaban al Gobierno y quien mantuvo diversas reuniones.

El último informe de la UCO detalla la cronología de los hechos, por el que Díez y González habrían mantenido una conversación por mensajería el 11 de mayo de 2025, el mismo día en salieron a la luz los mensajes entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que la propia Díez atribuyó a una filtración de la UCO en conversación con otra de las imputadas en la causa, Leticia de la Hoz. La conversación entre Díez y la directora de la Guardia Civil fue eliminada por esta última, que ya conocía la actividad de Díez, según el informe.

Unas horas después de esa conversación, que tuvo lugar a las 09.16 horas, el Director Adjunto Operativo (DAO), Miguel Llamas, número dos de González, citó en una reunión a un subordinado para avanzarle su "intención de aperturar una información reservada a consecuencia de una noticia que fue publicada en medios de comunicación relativa a la investigación donde se encausa a José Luis Ábalos y Koldo García", según relató el propio subordinado, Antonio Cortés, de la jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES) del Cuerpo, al que le pidió instruir la causa.

A las 09.37 horas del 12 de mayo, un día después de la conversación entre Díez y la directora de la Guardia Civil, el DAO confirmó la orden de apertura de la investigación, conocida como "información reservada" en el ámbito del cuerpo, que "ya se encuentra confeccionada, rubricada por el DAO y presenta número de salida generado a través del aplicativo GEISER", según detalla la UCO. En el archivo adjunto titulado "Orden incoación información reservada Gral Cortes" se detalla la apertura de expediente, detallando que "a la vista de las informaciones publicadas en los medios de comunicación, relativas a la filtración de mensajes privados del Sr Presidente de Gobierno de España", solicita "incoación de una información reservada para determinar el esclarecimientos de los hechos concurrentes en esas filtraciones".

La UCO destaca en su informe que la noticia publicada por El Mundo sobre los mensajes "nada tenía que ver con los hechos investigados", además de apuntar a que los mensajes publicados eran posteriores a la intervención de los dispositivos por parte del cuerpo, que no disponía de esas conversaciones. Poco después del inicio de la investigación, el DAO ya era conocedor de este extremo, según trasladó al jefe de la UCO, Rafael Yuste, que en un mensaje intervenido el 14 de mayo a las 9.00 horas aseguraba que "me ha dicho DAO que tiene claro que la filtración no procede de la UCO". Pese a descartar este extremo, el informe de la UCO destaca que el DAO continuó la investigación interna pese a tener constancia de que no tenía base: "La información reservada ordenada por el propio DAO continuó su trámite administrativo, sin que se decretara el archivo de la misma", detalla el informe de los investigadores del caso Leire.

Cabe destacar que también Díez siguió defendiendo de que esos mensajes procedían de una filtración de la UCO con posterioridad a que el propio abogado de Ábalos, José Aníbal Álvarez, apuntara a que el exministro estaba en el origen de esas informaciones. "Acabo de hablar con el cliente y me dice que no ha sido la UCO", es el mensaje que le envía a las 12.42 horas del 11 de mayo, un día antes de la apertura de diligencias internas.

En su informe, la UCO también acredita que Mercedes González era conocedora de las maniobras de Leire Díez, a raíz de un email intervenido al jefe de inteligencia de la Guardia Civli, Alfonso López Malo, que en un email relata una reunión con el DAO el 8 de mayo donde abordaron una nota interna que advertía de estas operaciones de descrédito contra el cuerpo por parte de Díez. En ese correo electrónico, detalla que en esa reunión "DAO comentó aue este asunto lo había puesto en conocimiento de la Directora General".

Ya en su primer informe del caso Leire, los investigadores ya señalaban que Díez "habría pretendido el inicio de una investigación interna en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndose de la propia Directora". Finalmente, y tras los contactos entre Díez y González, se iniciaron varios expedientes internos -"información reservada"- para investigar la procedencia de informaciones periodísticas.

En los mensajes intervenidos por la UCO trasluce la relación de confianza que existía entre Díez y González. Unos días antes de abrirse la investigación interna, la propia Díez habría enviado a la directora de la Guardia Civil una información relativa al caso Koldo, atribuyendo la filtración a sus investigadores. "Acabo de jugarme una comida con Mercedes [González] a que las filtraciones vienen de la UCO", trasladó Leire Díez el 9 de mayo de 2025 a Leticia de la Hoz, letrada imputada en la causa, que le había pedido enviarle la noticia "a Mercedes a ver qué opina", a lo que Díez respondió asegurándose que ya lo había hecho. "Se lo acabo de pasar".