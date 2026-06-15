Un nuevo informe de la UCO acredita que Cerdán ordenó contratar a los abogados y pagar los viajes de la trama Leire

La información incautada en Ferraz por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permite ahondar en los presuntos pagos del partido a la trama creada para sabotear causas contra el Gobierno, y según los agentes sitúa en el que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán, la iniciativa tanto de la contratación de los abogados que diseñaron junto con la exmilitante Leire Díez las diferentes actuaciones como el pago de los viajes que esta mujer realizó para acudir a diferentes reuniones. "Es una 'orden' directa del Secretario de Organización" no se más...", se señala en uno de los correos aportados por la agencia de viajes que trabaja con el partido.

Así, en un nuevo informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO se señala que el abogado Jacobo Teijelo "se habría integrado en la supuesta organización investigada, al participar en la línea de actuación vinculada al sector de los hidrocarburos" y habría emitido al menos, tres facturas por un importe conjunto de 125.000 euros.

A Leire se le incautó un documento que parece corresponderse con una nota de encargo profesional mediante la cual, el PSOE, representando por su actual gerente, Ana María Fuentes, ampararía tales pagos. Esta información se vio contrastada con a aportación de los comprobantes bancarios del abono de las mismas por parte del propio letrado (un pago de 79.500 euros y dos de 26.500) que aportó además otras dos facturas adicionales (otros dos pagos de 26.500 euros) que no se encontrarían entre la documentación del PSOE.

"Si bien la formalización del contrato se habría realizado por Ana María Fuentes mediante la firma de la 'nota de encargo', la iniciativa de contratar este servicio habría nacido de Santos Cerdán conforme a la respuesta al requerimiento formulada por el PSOE", detalla el informe.

De igual forma, según los investigadores, el ex secretario de Organización también habría asumido la supervisión y control de la prestación efectiva de los servicios. La información analizada ahora por los agentes sobre estos pagos fue entregada durante la entrada del pasado 27 de mayo en Ferraz por Mercedes Mouliaá, responsable del Departamento de Compras del PSOE.

Abogado de Koldo

En cuanto a la contratación de Ismael Oliver --primer abogado del asesor ministerial Koldo García y también miembro de la supuesta trama--, los investigadores ya sabían que Fuentes le había contratado en representación del PSOE y que por ello emitió una factura a su despacho por valor de 22.500 euros más IVA en enero de 2025. Días después, Leire Díez emitió por su parte otra destinada a otra sociedad vinculada a este letrado, Oliver Gruppe S.L. por la misma cantidad bajo el concepto "elaboración de informes".

Ahora, la documentación incautada sirve a los agentes para confirmar estos pagos a Leire y también los realizados a través de Zaño Sociedad Consultora, propiedad del exdirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías. Esta empresa facturó al PSOE cuatro pagos de 7.500 euros que se corresponderían con los 4.000 brutos al mes que Zarrías pagó en su día a la exmilitante, igualmente a instancias de Cerdán. "Santos se habría responsabilizado de la supervisión y control de la ejecución del contenido del contrato", agregan los agentes.

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías / Fernando Sánchez - Europa Press

La proximidad temporal entre la formalización del contrato con Zaño y estos pagos a Leire Díez podría explicar, según la UCO, las referencias realizadas por la exmilitante al que fuera presidente de la Sepi Vicente Fernández el 12 de mayo de 2025. Ello porque, según las escuhas, y en relación con lo que le "quiere pagar Santos", la supuesta fontanera hizo notar: "No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar".

Orden verbal para viajes

Además, los investigadores inciden en que Santos como máximo responsable de la Secretaría de Organización del PSOE, "no requería de autorización alguna para la contratación" de gatos generados para el transporte y alojamientos de la 'fontanera'. El entonces secretario de Organización del Partido "habría ordenado verbalmente que cualquier viaje solicitado por la misma se tuviese por autorizado".

La UCO revela que el PSOE pagó seis viajes a Leire Díez entre marzo y agosto de 2024 / EP

Así las cosas, agrega el informe, Leire Díez se comunicaba directamente con el personal de la Secretaria de Organización para que fuesen reservados los viajes que necesitaba, sin que sus peticiones necesitasen una ulterior supervisión".

Entre los indicios que permiten a la UCO "ratificar que sería Santos Cerdán quién habría autorizado que Leire Díez hiciese uso de los recursos del partido para viajar", está el resultado del requerimiento realizado en la sede del PSOE el pasado 27 de mayo. El coordinador de gerencia del partido, Santiago Llorente, hizo entrega de la facturación emitida en relación con los viajes de varios de los investigados. "Contrastada esta documentación, se ha podido confirmar la información relativa a los viajes de Leire Díez y Javier Pérez Dolset -- empresario igualmente imputado-- sufragados por el PSOE ya contemplados".

Reunión con Villarejo

De hecho, la documentación ha permitido incluir en la lista un viaje más abonado por el PSOE a la 'fontanera', de los que se presumían por el momento. El 26 de agosto de 2024 acudió en avión desde Santander hasta Madrid, donde habría utilizado un vehículo de alquiler, para finalmente regresar ese mismo dia a Santander también en avión. El motivo del viaje habría sido el de mantener una reunión con el excomisario jubilado y juzgado por el caso Tándem José Manuel Villarejo, como se dependería de las comunicaciones mantenidas ese dia el abogado de este último, Antonio José cabrera: ‘Dile a Pepe que a las 12. Que me han retrasado el avión a las 10’.

Este viaje se suma a otros cinco de los que la UCO ya tendría conocimiento anterior por otros indicios entre abril y agosto de 2024 a diferentes destinos y que habría realizado Leire -- solo uno de ellos junto al empresario, a Zaragoza en tren en el mes de julio--. Los destinos serían Zaragoza, Madrid, Jerez de la Frontera (Cádiz) y Santander, coincidiendo con diversas reuniones que aparecen en el sumario relacionado con actuaciones en contra de jueces, fiscales o miembros de la propia UCO.

Además, y también en el transcurso de la entrada en Ferraz, según dice la UCO, el PSOE aportó en respuesta al requerimiento planteado un informe titulado "Sobre la gestión de los gastos de viajes en el PSOE relativos a Santos Cerdán León y otras personas durante los años 2024 y 2025" suscrito por LLorente. Este informe es el que indicaba que el secretario general, como máximo responsable de la formación, "no requería de autorización alguna" para la contratación de gastos de transporte y alojamientos.

"Orden directa"

Por otra parte, los agentes requirieron información a la agencia de viajes VB Group, con la cual el PSOE mantenía un convenio para la gestión de viajes. La respuesta aportada por la citada agencia confirma la realización de los viajes señalados por el propio PSOE. La agencia de viajes aportó electores electrónicos que contenían las solicitudes de reserva, y así se constata que de ellas fue realizada por Covandonga San Pedro, que trabaja en la Secretaría de la Organización, y según los investigadores "resulta de especial interés por ratificar que sería Santos que lo habría autorizado". "Es una 'orden' directa del Secretario de Organización" no se mas... Por favor emite en cuanto tengas la autorización. Gracias", señala la secretaria en la misiva.