Leire Díez cifró en una decena las promesas incumplidas por la Fiscalía sobre el hermano de Sánchez, Villarejo, Kitchen y el abogado de Puigdemont

La 'fontanera' del PSOE Leire Díez cifró en una decena el número de supuestas promesas incumplidas por la Fiscalía en las gestiones que realizó en los casos del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez; del comisario José Manuel Villarejo; del ex secretario de Seguridad del Ministerio del Interior del PP Francisco Martínez, imputado en el caso Kitchen; y del procedimiento Zed Worldwide, en el que fue procesado uno de los integrantes de la trama, el empresario Javier Pérez Dolset.

"Se le dijo que pusiera la denuncia en Fiscalía General y se lo desestimaron al momento", lamenta Leire Díez en un documento denominado "Incumplimientos", que fue aprehendido por la Unidad Central Operativa (UCO) entre las pertenencias de la supuesta 'fontanera' del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, en el juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz / Pool

En este caso, la exmilitante del PSOE se refiere a la denuncia que interpuso el exjuez Luis José Sáenz de Tejada Vallejo contra la magistrada Beatriz Biedma, que instruyó el caso de David Sánchez, conocido con el alias artístico de David Azagra. En un auto, el magistrado que instruye el caso Leire Díez en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha solicitado a la Fiscalía Superior de Extremadura que le informen "sobre el destino dado a la denuncia y, en su caso, testimonio completo de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia interpuesta el 27 de noviembre de 2024, que se recibió en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado" y que fue remitida "a la Fiscalía Superior de Extremadura".

"Que no le metiera en líos"

Otros tres supuestos incumplimientos de la Fiscalía los refiere Leire Díez a las gestiones que llevó a cabo en el caso del comisario jubilado José Manuel Villarejo. "Nos dijeron que el abogado se dirigiera al fiscal para quedar con él para llegar a un acuerdo. Cuando el abogado se acercó el fiscal le dijo que tenía 'un teléfono escacharrado' y que ni acuerdo ni nada", escribe la "fontanera", que después redacta: "Supuestamente, el fiscal iba a llamar al abogado de Villarejo y esta llamada no se ha producido". La tercera omisión sería que el comisario jubilado no pudo aportar las pruebas que aseguraba tener y "que demostrarían la corrupción" de un magistrado del Tribunal Supremo.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo y el abogado Antonio José García Cabrera / Diego Radamés - Europa Press

En la declaración que prestó el pasado 25 de mayo como testigo ante los agentes de la UCO, el letrado Antonio José García Cabrera, que ejerce la defensa de Villarejo en las diferentes causas en las que está investigado el comisario, explicó que "al final de una vista se dirigió al fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro", al que le anunció "que creía que iban a tener una reunión en base a las conversaciones mantenidas con Leire Díez". Sin embargo, el funcionario público le respondió "que no conocía nada y que no le metiera en líos", por lo que no llegó a reunirse con él.

La UCO en un informe relata que en los dispositivos aprehendidos a la trama se constata una supuesta reunión celebrada el 4 de abril de 2025. "Su existencia quedaría además acreditada mediante el siguiente mensaje enviado por Leire Díez al abogado de Villarejo el 8 de abril de 2025: "buenos días Antonio. El jueves estuve en FGE. Cuando puedas hablamos".

En otro mensaje, la propia Leire Díez informa al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell que "el jueves" habían estado "en FGE [Fiscalía General del Estado]. Y volvemos este jueves. Para, entre otras cosas, empezar con el tema de los fiscales Anticorrupción".

El expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell. / EP

La Fiscalía, siempre según las anotaciones de Leire Díez, también habría incumplido las mismas promesas que hizo a Villarejo, en el caso de Francisco Martínez, el ex secretario de Seguridad del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, uno de los diez acusados en el juicio de Kitchen. A cambio de colaborar se le habría ofrecido beneficios penales.

Pérez Dolset

El documento de Leire Díez también alude a otros tres incumplimientos. En este caso, relativos al empresario Javier Pérez Dolset, uno de los once investigados en el caso por colaborar en la persecución al fiscal de Anticorrupción José Grinda. "RCD, la Fiscalía iba a apoyar las peticiones del Juzgado 10 de Barcelona sobre la fianza a RCD como responsable civil subsidiario. Y no hicieron nada", lamenda de nuevo Leire Díez, que alude al despacho RCD Concursal, los administradores concursales de Zed Worldwide, la mercantil de Pérez Dolset.

Después vuelve a escribir: "RCD y Planeta, apoyar la investigación abierta en el Juzgado número 22 de Barcelona por falsificar la contabilidad de Zed Worldwide que dio lugar a la causa que instruye el Juzgado 6 de la Audiencia Nacional", para finalizar: "ING, existe un decreto de investigación contra ING firmado por el fiscal jefe de la Audiciencia Nacional. Desde hace 10 meses está paralizado. Se pidió reactivarlo".

El pasado 1 de junio, el titular de la Plaza número 11 de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid condenó a Pérez Dolset de forma solidaria con varios de sus socios en la empresa tecnológica Zed Worldwide a pagar casi 30 millones de euros en indemnizaciones por daños y perjuicios por detracción de fondos, operaciones simuladas, irregularidad contable relevante y alzamiento de bienes.

Gonzalo Boye

Los dos últimos supuestos incumplimientos de la Fiscalía se refieren a Gonzalo Boye, conocido por ser letrado del expresident catalán Carles Puigdemont, que en enero de 2025 fue juzgado en un caso de narcotráfico en el que el principal acusado era el gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco.

"Los fiscales no han seguido las indicaciones de no seguir ofreciendo acuerdos a acusados por homicidio en grado de tentativa contra tres policías para que incriminaran a Boye", se queja de nuevo Díez, que se refiere al procesado Manuel Puentes Saavedra, quien involucró a Boye en la trama de tráfico de estupefacientes. Fuentes cercanas a este letrado nacido en Chile recuerdan que Puentes "salió de la cárcel a pesar de estar cumpliendo pena por narcotráfico, estar imputado en la causa Mito y, además, ser sospechoso de un homicidio en Colombia".

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye llega a la Audiencia Nacional arropado por dirigentes de Junts / El Periódico

El décimo incumplimiento es, en concreto, que las intervenciones de los fiscales en el juicio "han sido contra Gonzalo [Boye] pese a que se han demostrado irregularidades en la instrucción que le perjudicaban". Este periódico ha informado este jueves de que Leire Díez preguntó el 13 de enero de 2025 al abogado de Sito Miñanco, Jacobo Teijelo: ¿Cómo ha estado el fiscal con Gonzalo Boye esta mañana?¿Que él se queja de que ha ido a saco?". "Un poco sí. Pero es que había lo que dijimos que había. Y había. La solución es la nulidad. Vale para todos y es fácil", respondió este letrado natural de Oviedo.

La Fiscalía General del Estado informó el pasado miércoles al juez que investiga el caso Leire, Santiago Pedraz, de que el anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz, fue informado de hasta dos reuniones que mantuvieron el que fuera su mano derecha, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y otra miembro de su equipo, Beatriz López Pesquera (hoy en la Audiencia Nacional), con integrantes de la trama investigada por presuntamente recibir pagos del PSOE para sabotear causas judiciales.