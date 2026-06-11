Vox da largas a un pacto para la Mesa del Parlamento en Andalucía: "Lo importante es hablar de medidas de Gobierno"

Políticas antes que cargos. Esta es la premisa de Vox de cara al primer pleno de la legislatura andaluza, en la que apuntan a que no obtendrán cargos en la Mesa. El tiempo corre y en el Parlamento de Andalucía todo son incógnitas para la mayoría de diputados. Mientras el presidente dela Junta en funciones, Juanma Moreno, y el líder de Vox en la comunidad, Manuel Gavira, siguen reunidos sin dar pistas de dónde están.

La Mesa del Parlamento parecía que podría ser la primera piedra del gran acuerdo entre Moreno y Gavira para poder avanzar hacia la investidura del popular como próximo presidente de la Junta de Andalucía. Sin embargo, Vox ha pisado el freno. La pauta que marcan desde Bambú al líder de la formación en la comunidad, acompañado en todos los encuentros por Montserrat Lluis, como en otras comunidades, es priorizar sus medidas.

En Vox abogan por seguir el mismo camino que se ha seguido en otras comunidades autónomas: las políticas primero. Gavira ha dejado claro que para que haya Gobierno en Andalucía, el PP se debe comprometer a desarrollar la prioridad nacional, la lucha contra la "inmigración ilegal", el apoyo al campo y la bajada de impuestos. En público, nunca ha hablado de cargos y los puestos en la Mesa podrían llegar más adelante.

En Andalucía, PP y Vox pactan silencio absoluto

Desde la cúpula nacional de Vox defienden que, para ellos, "lo importante es hablar de medidas de Gobierno", al menos por ahora. La sorpresa podría llegar si, como ocurrió en Extremadura, el PP apoya este jueves a un candidato de Vox para una secretaría en la Mesa, una decisión que ya tomó la ahora presidenta de Extremadura, María Guardiola, como medida de gracia sin un acuerdo previo entre ambas formaciones.

Pese a todo, con los escaños que suma el PP en la Cámara autonómica, no necesitan los votos de Vox para poder conformar la Mesa, como recuerdan también desde San Telmo. Los de Moreno podrían obtener hasta cinco cargos en el órgano de gobierno del Parlamento -en la anterior legislatura tuvo cuatro ya que cedió uno a Vox-. La Mesa se completaría con otros dos del PSOE. Eso sí, estos cargos pueden cambiar de nombres durante toda la legislatura.

Entre los miembros de uno y otro partido que discurren desde primera hora de la mañana por el Parlamento de Andalucía nadie sabe nada. Es el modus operandi habitual del presidente de la Junta. Ambas formaciones han sellado un pacto de silencio, al menos en Andalucía para evitar que se conozcan los pormenores de las conversaciones. De hecho, son pocos los que conocen los diputados populares que entrarán en la Mesa.

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A las 12:00 comenzará la sesión plenaria que resolverá las primeras dudas de esta legislatura y aclará si ya hay algún tipo de acuerdo entre ambas formaciones. Los miembros de la Mesa se elegirán en sucesivas votaciones, primero el presidente, después las vicepresidencias y por último las secretarías. Todos los grupos podrán nombrar sus candidatos.