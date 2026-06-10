Illa: "El mensaje del Papa es muy pertinente y conecta con la inmensa mayoría de catalanes"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se define como creyente practicante y asegura que sus valores espirituales le guían a la hora de tomar decisiones. La visita del Papa a Cataluña es una cita inédita para él, pero cree que también lo es para Cataluña porque sus mensajes "trascienden" el ámbito estrictamente religioso. En entrevistas en Catalunya Ràdio y la COPE, el jefe del Govern ha ensalzado que el discurso de León XIV es "más pertinente y relevante hoy" porque llama a la "tolerancia con el que piensa distinto" y en favor de una "paz desarmada y desarmante" en un momento en el que el uso de la fuerza se impone "como único método de resolución de conflictos". "Conecta con lo que es Cataluña y con la inmensa mayoría de los catalanes [...] Es un mensaje muy pertinente en los tiempos que corren", ha señalado.

Illa se reunió el martes con el Papa en el Palau Episcopal y compartieron parte de sus postulados. El principal, el llamamiento del pontífice a que cualquiera pueda aportar su grano de arena para mejorar la situación, ha explicado, cada uno desde su ámbito de responsabilidad y actividad, para hacer del mundo un lugar mejor. "No solo hace un diagnóstico, una descripción de lo que pasa, sino que dibuja un camino para comprometernos con lo que podamos", ha asegurado, y ha abundado en que "hay que alzar la mirada y tomar perspectiva", una idea que marca la campaña de la Iglesia católica en este viaje por el Estado: "Alza la mirada". El jefe del Govern ha dicho que nunca ha tenido ninguna duda sobre la sensibilidad de León XIV con Cataluña y que se expresa así en su visita tras la polémica por la ausencia del catalán en la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, algo que se corregirá.

El president ha agradecido al Papa su lenguaje "respetuoso" en un contexto en el que se usa una forma de expresarse "muy violenta", y ha sostenido que inspira confianza porque lanza un sentimiento de esperanza en una época de cambios tecnológicos, geopolíticos, medioambientales y económicos "que presenta riesgos, pero también oportunidades". Así, ha pedido que no se alimente el miedo, que es lo que genera rechazo y alimenta a la extrema derecha, sino que se aprovechen las oportunidades que ofrece. "Si no, solo hay una dinámica de queja, cierre y nostalgia de tiempos del pasado", ha recalcado.

El Papa con el president Salvador Illa; y Marta Estruch, la esposa de Illa, en Barcelona. / EPC

En esta dirección, ha defendido que hay que regular de forma "estricta" el uso de las redes sociales y también de la inteligencia artificial para que los directivos de las empresas tecnológicas se pongan al servicio de la sociedad, y no las personas a su servicio. "Europa ha marcado un camino en este sentido y hay que ser claros, más contundentes y persistentes, a la hora de exigir regulaciones", ha insistido.

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Sobre si cree que puede resultar incompatible que una persona creyente sea un dirigente del socialismo, Illa ha resuelto que "la Iglesia es muy plural, hay un poquito de todo". "Yo me siento muy cómodo con mis creencias religiosas y mi militancia. A veces ha habido más prudencia a expresar en público las creencias religiosas por parte de la izquierda, pero yo no me he escondido, las he expresado públicamente", ha afirmado, declarándose "creyente y católico como doble condición". Ahora bien, ha defendido que las instituciones sean "aconfesionales", algo que no ve incompatible con que cada líder exprese sus creencias religiosas: "Cuando tengo dudas y tengo que tomar decisiones, intento guiarme por los valores que inspiran mi vida y espiritualidad", ha zanjado.