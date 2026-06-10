El Senado reprueba a Grande-Marlaska tras la muerte de los dos guardias civiles en Huelva que chocaron con una narcolancha

Fernando Grande-Marlaska ha acumulado este miércoles su tercera reprobación en lo que va de legislatura. En esta ocasión ha sido el Senado, donde la mayoría absoluta del PP, y los votos de partidos minoritarios, han impulsado una moción para censurar al ministro del Interior por la "insuficiente dotación de medios, recursos y respaldo" a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La condena se produce después de que el pasado 8 de mayo fallecieran dos guardias civiles por una colisión durante la persecución de una narcolancha en Huelva.

El texto de los populares pedía la reprobación del ministro por su "gestión" al frente del Ministerio del Interior y como responsable de la infuciencia de medios para luchar contra el narcotráfico. Esta es la tercera vez que Grande-Marlaska es censurado por una de las dos Cámaras, pero en las ocasiones anteriores fue por el mismo motivo. Fue en febrero de 2024 cuando tanto el Congreso como el Senado mostraron su desaprobación tras la muerte de otros dos guardias civiles en Barbate que fueron enbestidos por una narcolancha.

La moción de los populares, además, solicita cambios legislativos para "reconocer profesión de riesgo a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil", de tal forma que puedan acceder al coeficiente reductor de la edad de la jubilación; restablecer la unidad OCON-SUR; incrementar de manera urgente la plantilla y los recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y reformar el Código Penal para "aumentar las penas en los delitos de atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad de los agentes".

Uno más a la lista

Con esta, son ya 17 las reprobaciones aprobadas en esta última legislatura, algunas de ellas gracias a la delicada aritmética en el Congreso, donde ERC, Junts o Podemos han podido apoyar al PP en alguna ocasión, y otras fruto de la mayoría absoluta de los populares en el Senado. La lista es larga: Félix Bolaños (Justicia), José Manuel Albares (Exteriores), María Jesús Montero (Hacienda), Ana Redondo (Igualdad), Mónica García (Sanidad), Isabel Rodríguez (Vivienda), Sara Aagesen (Transición Ecológica), en tres ocasiones Fernando Grande-Marlaska (Interior) y, liderando el ránking, con siete reprobaciones, Óscar Puente (Transportes).