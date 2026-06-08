Nogueras evita el castellano en Madrid y le agradece en inglés al Papa que hable en catalán en Barcelona

En un hemiciclo a rebosar, con diputados y senadores sentados juntos en la Cámara Baja, la llegada del papa León XIV al Congreso se ha vivido a través de dos pantallas, las habituales que enfocan al orador que está en la tribuna. Los parlamentarios han ido siguiendo la llegada del Papa, su saludo a los presidentes del Congreso y del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, y su entrada en el Palacio. Ha sido justo en ese momento, cuando el Pontífice ha empezado a estrechar la mano de los distintos portavoces parlamentarios cuando ha estallado un revuelo en el interior del hemiciclo: Miriam Nogueras, de Junts, retenían al Papa, aferrando su mano, mientras le decía algo. El saludo se ha prolongado varios segundo y el murmullo en la Cámara Baja ha ido subiendo de volumen. ¿Qué le estaba diciendo?

No han pasado más de unos pocos minutos cuando fuentes posconvergentes han desvelado la pequeña charla que Nogueras ha mantenido con León XIV. La portavoz posconvergente, hablando en inglés para evitar el castellano, pese a que el Papa lo habla perfectamente -como demostró con su discurso íntegro en la Cámara en este idioma-, le ha agradecido que vaya a hablar en catalán en su visita a Catalunya: "His Holiness, like Gaudí, I am Catalan. Speaking the language of the land that welcomes you is a wonderful act of love and respect" (Su Santidad, como Gaudí, soy catalana. Hablar la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto).

"I hope you enjoy your visit to Catalonia, my nation (Espero que disfrutes de tu visita a Cataluña, mi tierra)", remachó la dirigente de la formación que lidera Carles Puigdemont, en su conversación con el Papa, cuya respuesta se desconoce. Minutos después, ha sido el turno del portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, que en su caso ha optado por usar el italiano para agradecerle lo mismo: "Santità, come Antoni Gaudí e Pau Casals, sono catalano. Parlare la lingua della terra che vi accoglie è un bellissimo atto di rispetto e amore" (Santidad, al igual que Antoni Gaudí y Pau Casals, soy catalán. Hablar la lengua de la tierra que le acoge es un hermoso gesto de respeto y amor).

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Por el momento, se prevée que el papa León XIV incluiya el catalán en la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes eclesiales, y también en la misa en la Sagrada Família de Barcelona por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.