PSOE
María Jesús Montero renuncia a su acta de diputada en el Congreso para centrarse en Andalucía
El PP siempre dijo que no dejaba su escaño porque no pensaba quedarse a liderar la oposición tras los comicios autonómicos
La exvicepresidenta del Gobierno y ahora líder de la oposición en Andalucía, María Jesús Montero, ha renunciado a su acta de diputada nacional, como se comprometió a hacer, con un escrito dirigido a la Mesa de la Cámara Baja al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Montero deja su acta en las Cortes que obtuvo en 2023, cuando fue número uno del PSOE por Sevilla, pero "con efectos a día 11 de junio", es decir, el próximo jueves.
La también vicesecretaria general del PSOE quiere centrarse en su labor de oposición al Gobierno de Juanma Moreno en el Parlamento de Andalucía.
La aun diputada nacional manifiesta en su carta su "agradecimiento a los servicios de la Cámara por las atenciones recibidas". Montero fue muy criticada por haber sido candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía al tiempo que conservaba su escaño en el Congreso. Ella siempre aseguró que fue porque así podía mantener su puesto de trabajo en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, ya que está en situación de servicios especiales por cargo público.
El PP, por su parte, la acusó de querer volver a Madrid tras las elecciones para no quedarse como jefa de la oposición en el Parlamento andaluz, circunstancia que ella siempre negó rotundamente.
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