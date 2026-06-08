Feijóo suscribe "de la primera a la última" todas las palabras de León XIV

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, asistió desde su escaño al discurso del Papa León XIV en la sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado celebrada este lunes, tercer día de la visita a España del Pontífice. Tras aplaudir tanto el discurso de bienvenida de la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol (algo que no hizo Santiago Abascal ni el resto de diputados y senadores de Vox) como el del propio León XIV, Feijóo atendió a los medios de comunicación al terminar el acto.

El líder de la oposición calificó de "histórico" el discurso y señaló: "Ha sido, de la A a la Z, compartido, sentido... creo que este discurso va a formar parte durante mucho tiempo de la historia del Congreso de los Diputados, y por tanto de la historia de nuestro país". Una posición que compartían parlamentarios populares presentes en la Cámara Baja al término de las palabras del pontífice.

Entrando en la materia de lo dicho por el Papa en el hemiciclo, Feijóo subrayó: "Ha tratado todos los temas, y yo lo único que puedo hacer es suscribir de la primera a la última todas sus palabras. Lo que ha dicho, cómo lo ha dicho, el interés por aclarar cuál es la postura del Santo Padre, del Vaticano y de la Iglesia Católica actual". El líder de los populares enfatizó la defensa realizada por León XIV de "la dignidad de la persona, de la familia, de la libertad religiosa". Algo que a su juicio "acredita que el Papa tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones".

"Tenía un especial interés por escuchar al Papa"

En la misma línea, Feijóo aseveró: "Para un partido como el nuestro, que hunde sus raíces y su ideario en el humanismo cristiano, comprenderán que tenía un interés especial escuchar al Papa. Y por lo tanto yo no puedo más que sentirme no solo satisfecho, sino feliz de escuchar este discurso, estos mensajes, la forma en que los ha dicho y el respeto del Papa a las Cortes Generales, al Congreso de los Diputados", remachó.

Feijóo, incluso, afirmó que con "independencia de las creencias y la fe de cada uno, el cien por cien de lo que ha dicho es suscrito por la inmensa mayoría de los españoles". En particular, el presidente del PP destacó el respeto a las instituciones y a las convicciones que emanan del discurso de León XIV, algo que a su juicio adolece de un importante "déficit" en España.

Santiago Abascal, por su parte, además de no aplaudir a Armengol, volvió a arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez tildándolo de "mafia" en sus primeras palabras ante los medios en el patio del Congreso, donde no ahorró elogios genéricos a la figura de León XIV y a su discurso, pero lamentó que el Parlamento esté "sosteniendo a una mafia corrupta que se ha instalado en el Gobierno".

"Yo creo que estamos viviendo momentos históricos, en unos días en los que los españoles han podido mostrar su fe, su adhesión a su identidad y a su historia", comenzó su alocución el líder de Vox, en la que agradeció especialmente las palabras del Papa: "Ha sido un discurso tremendamente elogioso de España, de su historia, de su tradición y de su identidad. Un discurso que interpela a toda la sociedad".

Preguntado sobre si compartía las palabras de León XIV sobre la inmigración, y evitando la confrontación directa, Abascal dejó clara su discrepancia: "Yo he escuchado muy atentamente las palabras en relación con la inmigración, yo creo que son las palabras que se esperan de un líder religioso. Y en el terreno discursivo, yo creo que todos sabemos distinguir lo que es la política de los discursos y lo que es la política práctica. La necesidad de acogida al débil, al inmigrante, al extranjero... es perfectamente compatible con las leyes de los Estados, como reivindica el propio León XIV, y hasta tal punto lo entiende bien, también, León XIV, que se distingue entre el discurso y la política práctica. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia pues tiene multa, tiene cárcel y tiene la prohibición de entrar. A mí me gustaría una política migratoria igual para España", concluyó el líder de la extrema derecha.

Noticias relacionadas

Por último, y en referencia a la crítica a la polarización del discurso del Pontífice, señaló: "Yo estoy plenamente de acuerdo en que debemos evitar la polarización entre los políticos honrados y llegar a acuerdos para combatir a las mafias y para combatir a los delincuentes".