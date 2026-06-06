Salón de Columnas
El Rey denuncia el “dolor causado por los casos de abuso" sexual en la Iglesia y agradece la “firmeza” de León XIV para repararlos
El jefe del Estado hace referencia por primera vez a esta lacra a la que se enfrenta la comunidad eclesial
Por primera vez, Felipe VI ha hecho referencia a los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y ese gesto ha llegado ante León XIV, en el primer acto oficial en su visita a España. El Monarca ha destacado la "enorme labor social de la Iglesia Católica", de los religiosos y de los misioneros y ha agradecido todo ese trabajo antes de decir que "no puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial".
A renglón seguido, el Monarca ha agradecido al Pontífice su "claridad y firmeza", dos aptitudes que considera, ha añadido, "esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido: lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto".
Felipe VI y la reina Letizia han recibido a León XIV a pie de coche en la plaza de la Armería, la explanada que hay frente al Palacio Real y la Catedral de la Almudena, adonde el Papa ha llegado sobre las doce menos cuarto del mediodía, unos minutos más tarde de lo previsto. Ya le habían dado la bienvenida a España poco más de una hora antes, en el aeropuerto de Adolfo Suárez de Madrid.
En la tribuna de la plaza de la Armería, los Reyes han presentado al Pontífice a la princesa Leonor y la infanta Sofía y los cuatro han entrado en el Palacio Real, donde han mantenido un encuentro privado en el Salón Gasparini. Tras esa reunión, todos han pasado al Salón del Trono, donde las principales autoridades del Estado han estrechado la mano de León XIV.
El Rey ha empezado su alocución dando la bienvenida al Papa en este viaje apostólico de siete días que va a realizar a España y en el que, además de Madrid, va a visitar Cataluña y las islas Canarias. “Para todos los hispanohablantes es un privilegio que comprendáis y empleéis habitualmente el idioma que compartimos gracias a vuestros años de vida misionera y labor pastoral en el Perú, de la mano de la orden de San Agustín”, ha afirmado.
Tras la referencia a los abusos en la Iglesia, Felipe VI ha abundado en los desafíos del siglo XXI, “un tiempo que ya no se explica en los términos” a los que la sociedad estaba habituada y que ahora intenta “interpretar”. El Monarca ha argumentado que, en la incertidumbre actual, en la que parece que “todo vale, todo es admisible, negociable y justificable” es más importante que nunca poner el foco en la “dignidad de la persona, los derechos humanos, los valores democráticos y la legalidad internacional”.
En este contexto, Felipe VI ha asegurado que León XIV es “fuente de inspiración para más de 1.400 millones de católicos” aunque considera que “por su contenido ético” va mucho más allá y apela a “todas las conciencias”. “Vuestras palabras nos instan a reemplazar el miedo, que es estéril y paralizante, por un conocimiento, meditado y compartido, del potencial y de los riesgos de esta nueva realidad”, ha declarado, antes de valorar “la empatía, la comprensión y la escucha” en un "mundo anegado de datos y mensajes".
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