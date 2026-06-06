La "fontanera" del PSOE reprendió al abogado de Ábalos tras su entrevista en EL PERIÓDICO: "Deja los medios. Hacerse el muerto siempre es la mejor opción"

La exmilitante del PSOE Leire Díez, investigada en la Audiencia Nacional por integrar una supuesta trama que trataba sabotear causas judiciales contra el partido en el Gobierno, controlaba incluso la aparición en medios de comunicación de personajes investigados en estas causas judiciales. Así, el mismo día que El PERIÓDICO publicó una entrevista a José Luis Ábalos, que ya había sido procesado por el Tribunal Supremo por presunta obtención de dádivas a cambio de la concesión de contratos de mascarillas en pandemia, Díez llamó directamente al abogado del exministro, que en ese momento era José Aníbal Álvarez, para abroncarle por su falta de control sobre su cliente.

La conversación está incluida en un atestado, obrante en el sumario al que ha tenido acceso esta redacción, que fue entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez Santiago Pedraz el pasado 26 de mayo, tan solo un día ante que ordenara a los agentes entrar en la sede nacional del PSOE en Ferraz y en otros despachos.

Así, "y a modo de ejemplo y demostrativa de la situación" de Leire Díez con respecto a los abogados que defendían a ex altos cargos del PSOE, se detalla una conversación que tuvo lugar el 30 de diciembre de 2024, el mismo día que El PERIÓDICO publicó la entrevista en la que Ábalos hablaba las reuniones que mantuvo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las entonces ministras Nadia Calviño y María Jesús Montero, sobre el rescate de Air Europa, entre otros asuntos.

"Dándolo todo por tí"

En concreto, le preguntó si dichas entrevistas se habían llevado a cabo con su permiso, "¿Las entrevistas de mi amigo las está haciendo con tu permiso?", a lo que el abogado de Ábalos contestó: "no, no y no". Seguidamente, la exmilitante le responde: "Yo estuve, estoy y estaré en todo lo que haga falta. Pero no puedo ocuparme de quien no se deja y no sigue los consejos de los que estamos ahí dándolo todo por tí. Deja los medios. Hacerse el muerto siempre es la mejor opción".

El que fuera abogado de José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez, antes de la llegada de Koldo García al Tribunal Supremo. / José Luis Roca

En respuesta, Aníbal responde que esta de acuerdo con ella, pero la 'fontanera' insiste: "Mira Jose. Yo ya me canso del yo ni me conmigo, porque hay una parte del problema que causó él por pensar con la entrepierna. Y aun así están! Estamos con él. Que obedezca. Cojones. Que la única que tiene todos los datos soy yo".

Leire gestionaba pagos

Aníbal había asumido la defensa del exministro pocas semanas antes, entre octubre y noviembre de 2023, en el contexto de su imputación en el Tribunal Supremo. Para los agentes, resulta relevante destacar que fue la propia militante quien habría gestionado el pago de los servicios prestados para la defensa de Ábalos, si bien "aparentemente, estos habrían sido sufragados por el PSOE a través de un tercero", según defienden los investigadores en su informe.

Desde ese momento Aníbal y la mujer que afirmaba ser una simple periodista que buscaba información para escribir un libro mantuvieron contactos frecuentes, en los que Díez daba instrucciones al letrado o le realizaba consultas con respecto a su cliente.