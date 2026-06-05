Marlaska apoya a la directora de la Guardia Civil... salvo si surgen nuevas pruebas de sus contactos con Leire

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a apoyar, pero de una forma cautelar, a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Ha asegurado a los medios este viernes que cree en lo que ha afirmado González en un comunicado, en el que habla de dos (o tres) reuniones con Leire Díez en las que no se habría tratado de las actividades de la trama de corrupción que manejaba.

Marlaska no se plantea el cese de González, pero solo de momento, "mientras esos encuentros hayan sido en la forma descrita", ha condicionado.

En todo momento de una atropellada comparecencia ante los medios, el ministro se ha basado en lo que ella le ha dicho: "Me remito al comunicado de ayer", ha declarado. "Lo que me dijo ella es para mí lo importante: no tuvo ningún contacto con Leire en el que hubiera ninguna referencia a la trama". Y ha insistido en que, lo que sabe, solo es lo que ella le ha contado: "En ningún momento me dijo ella que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire relativa a los hechos objeto de la trama, o le propusiera nada de la trama".

El ministro se ha basado en lo que sostiene González, sin negar el hecho de los contactos con Leire Díez y sin cerrar la puerta a que surjan otras evidencias, y, por tanto, a otra reacción suya. "Si hubiera algún tipo mínimo de prueba sobre alguna conversación relativa a la trama, llevaría otra respuesta por mi parte", ha dicho.

Mercedes González emitió hace solo unas horas un comunicado nocturno en el que no aclara cuántas veces se vio con Leire Díez. Habla de dos encuentros (La UCO señala tres en su informe elevado al juez Pedraz de la Audiencia Nacional) fuera de la sede de la Guardia Civil. Uno, para pedirle Leire trabajo; en el otro, Leire le pregunta "si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Rubén Villalba [colaborador de la trama] pudiera retornar a su puesto de trabajo. Una petición que la directora rechaza de plano (...) dando por finalizado inmediatamente dicho encuentro".

Igual que en el comunicado difundido en la noche de este jueves por la directora de la Guardia Civil, Marlaska no ha aclarado si fueron dos o tres los encuentros en los que la alto cargo atendió a Leire Díez. En el último, "Leire es la que saca el tema de reponer en su puesto al comandante Villalba, y en ese momento la directora da por acabada la reunión", interpreta el ministro. Villalba, ex miembro de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, está apartado de sus funciones mientras se le procesa por diversos delitos.

"Hechos graves"

Marlaska ha procurado subrayar que la corrupción que investiga la UCO está formada por "hechos graves que me incomodan como ciudadano y deben ser objeto de investigación". Son para él "hechos que repugnan".

Ha negado Marlaska que conociera que el que fuera director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, presionara a la cúpula de la Policía Judicial y la UCO de la Guardia Civil en la investigación sobre el hermano del presidente del Gobierno. La destitución de Leonardo Marcos en septiembre de 2024, y su marcha a un destino en EEUU no obedeció a estos asuntos, ha sostenido.

El Partido Popular ha reaccionado de inmediato a las declaraciones de Marlaska exigiendo su dimisión, y la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, la principal organización sindical del Cuerpo, ha pedido que tanto Marlaska como Mercedes González acudan a las Cortes a dar explicaciones. "Si el Gobierno negó unas reuniones que después se demuestra que existieron, estamos ante un problema muy grave de credibilidad institucional", ha dicho la organización en un comunicado.

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Este jueves, el titular de Interior había salido en defensa de Mercedes González: "Me consta la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil", dijo a los medios al llegar a una reunión de ministros de Interior de la UE en Luxemburgo. Marlaska negó, no las intromisiones que denuncian dos generales del instituto armado interrogados por la UCO, sino que él las hubiera sabido. Negó haber tenido "ningún conocimiento de ninguna intromisión" del DAO de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, o cualquier otro jefe en las investigaciones de la UCO. "No he conocido [întromisiones], y, si las hubiera conocido, no las hubiera tolerado", aseguró.