El juez Pedraz retiene documentación incautada por la UCO a Zarrías que afecta a clientes a los que representa como abogado

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ordenó la entrada en la sede socialista en Ferraz y otros despachos, como es el que mantiene abierto el histórico dirigente del PSOE de Andalucía Gaspar Zarrías, mantiene dentro de la causa documentación que le fue incautada y que podría afectar al derecho de defensa de determinadas personas que son sus clientes.

El propio Zarrías ya advirtió a la funcionaria judicial que asistió al registro del pasado día 27 de mayo en la sede de Zaño Sociedad Consultora S.L. de que solo una de las carpetas que se llevaron --que llevaba el nombre 'PSOE'-- estaba relacionada con Leire Díez, la exmilitante del partido investigada por integrar una presunta trama que trataba de investigar causas contra el Gobierno.

Este jueves, el abogado de Zarrías puso esta circunstancia en conocimiento del magistrado, señalando que si no le eran devueltas dicha documentación, ahora en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "De no procederse con urgencia a lo que respetuosamente solicitamos en este escrito, se podría producir un daño irreparable tanto a la actividad como abogado de mi representado, como a los derechos y valores protegidos por su secreto profesional y el derecho de defensa", señala el abogado Gonzalo Martínez Fresneda en un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Agentes de la UCO se encuentran en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. / José Luis Roca

Riesgo de filtración

Por ello, exige que sea "eliminada de la causa toda referencia a dichos expedientes y garantizarse que no ha existido acceso a los mismos", ya que "cualquier filtración de su contenido tendrá claros efectos perjudiciales" tanto para el propio Zarrías como para sus clientes. Lo hizo tras conocer una providencia en la que el juez Pedraz manifiesta que la documentación examinada en relación con el registro en Zaño "no implica ninguna actuación concreta del señor Zarrias como letrado en ejercicio que constituya acto jurídico que afecte al derecho de defensa de los clientes mencionados".

Agrega, no obstante, según añade la resolución conocida por este diario, que si en un posterior análisis se observara la existencia de documentos ajenos, se procederá a su devolución. También le informa de que en este momento la Guardia Civil está procediendo al volcado y clonado de los dispositivos electrónicos aprehendidos a Zarrías, y que cuando se le entregue la copia original le serán devueltos.

Listado de clientes

Durante el registro, Zarrías también aportó a la letrada de la administración de justicia un listado identificativo de los clientes de su despacho, así como un certificado del Colegio de la Abogacía de Madrid que acredita su condición de abogado en ejercicio. Con respecto a esta lista, Martínez Fresneda argumenta que también le debe ser devuelto, "pues la mera existencia de la relación entre un abogado y su cliente también es confidencial y está amparada por el secreto profesional".

Durante la entrada de la UCO en Zaño, la letrada indicó a Zarrías y a su representante legal que tendría que señalar en particular cuáles eran aquellos expedientes en los que podría verse afectado el derecho de defensa del cliente en concreto y por qué. Frente a este criterio, se respondió que todos los expedientes de un abogado están protegidos por el secreto profesional y afectan al derecho de defensa, por lo que solo podrían ser intervenidos los expedientes o la documentación que tuvieran una relación con el objeto de la investigación. "Este criterio no fue compartido por la letrada del Tribunal", informa la defensa al juez Pedraz.

Por otra parte, la defensa se queja de que no se procediera al clonado completo de los dispositivos de Zarrías en el momento del registro, lo que impidió discriminar los contenidos relacionados con el objeto de la causa del resto de los mismos (carpetas, archivos, mensajes, etc.). Por ello reclama que se proceda "al expurgo de los archivos de cualquier naturaleza alojados en tales soportes, impidiendo que se suban a la causa todos aquellos que no tengan relación con el objeto de la investigación".