La UCO apunta a conversaciones de Leire Díez con Álvaro García Ortiz: "La reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente me adore"

Leire Díez mantenía contactos con el que fuera jefe de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz. Es lo que se desprende del sumario de la Audiencia Nacional sobre el caso Leire, que investiga las maniobras para desactivar causas judiciales que afectan al Gobierno, y por las que Díez habría ofrecido recompensas profesionales o acuerdos con fiscalía a cambio de información sensible de los agentes al mando de estas causas. En el sumario, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) da por acreditada la existencia de conversaciones entre Díez y García Ortiz, que cesó en noviembre tras su condena por revelación de secretos.

En una conversación con el abogado de José Manuel Villarejo, Antonio José Cabrera, Leire Díez le avanza una reunión con fiscalía que se produciría, con el objeto de valorar un acuerdo a cambio de información. "Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho", le trasladó el 18 de febrero de 2025 Díez a Cabrera. De estas palabras, la UCO asegura que "se evidencia su contacto directo" con una persona que, según el informe, "podría corresponderse con el Fiscal General del Estado".

No es la única referencia al "FGE" de Leire. El 2 de abril de 2025, cuando preparaban la primera reunión en la Fiscalía General del Estado, pregunta a Jacobo Teijelo, abogado imputado por esta causa: "Te ha escrito el FGE?". "En este caso -apunta el informe de la UCO- la referencia estaría efectuada al Fiscal General del Estado".

Cinco reuniones en Fiscalía General

La UCO da por acreditadas al menos cinco reuniones en la Fiscalía General del Estado. Un día antes de la primera reunión, que tuvo lugar el 6 de marzo de 2025, Díez comentó con Teijelo la especial relevancia de la cita: "Mañana es un día fundamental". La UCO constata la celebración del encuentro con una localización de una aplicación de navegación, por la que ese día a las 15:26 horas se dirigieron al número 4 de la madrileña calle de Fortuny, sede de la Fiscalía General del Estado.

Después de la cita, Díez mantiene una conversación con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, miembro de la trama, donde hace referencia a la reunión que acaba producirse: "Jacobo dice que debería ir a todas las reuniones de Fiscalía". En ese mismo mensaje, avanza que desde la fiscalía habrían anunciado próximos pasos: "Si ahora hacen rápido lo que han dicho, las cosas se precipitarán", detallaba.

"Hacer que el presidente me adore"

Además, informa de un segundo encuentro que se habría producido el 4 de abril y que habría tenido mayor importancia que el primero, a tenor de los mensajes enviados por Díez e intervenidos por la UCO. "El jueves que viene va a ser el día más importante de mi vida a nivel profesional", dijo Díez el 28 de marzo, según los mensajes incluidos en el sumario.

"¿Te ves con el presidente?", le inquiere Fernández, a lo que Díez responde con otra alusión a Sánchez: "No, pero la reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente directamente me adore", zanja. El mismo día de la cita, Leire volvía a escribir a Fernández asegurando que "tengo reunión en fiscalía a las 13.20" y apuntando a que "esa reunión es clave".

Días después de esa reunión, Díez se dirigió al abogado del comisario José Manuel Villarejo, Antonio Cabrera. "El jueves estuve en FGE. Cuando puedas hablamos", detalló. En el mismo sentido se dirigió al expresidente del Barcelona FC, Sandro Rosell, con quien también había tenido conversaciones y reuniones previas -alguna con la asistencia de Santos Cerdán-, a quien le trasladó el mismo mensaje: "El jueves estuvimos en FGE. Y volvemos este jueves", aseguraba, anunciando la tercera reunión en la sede del Ministerio público.

En esa misma conversación, Díez aseguró que su objetivo para la siguiente reunión era "entre otras cosas, empezar con el tema de los fiscales anticorrupción", aseguró. Una referencia que la UCO no termina de referenciar, aunque en conversaciones previas con Rosell, la trama había mostrado su interés en conocer quién estaba en el origen de la investigación contra el expresidente del Barcelona.

Denuncias contra la UCO para darles "difusión mediática"

La UCO señala, en base a más mensajes, que "se desprende que al menos se podrían haber celebrado dos reuniones más en ese lugar" a lo largo del mes de mayo de 2025. Esas reuniones, según el sumario, guardarían "relación con una serie de denuncias remitidas" a la Fiscalía que estaban dirigidas contra la UCO, con el objetivo de "darle difusión mediática a las mismas".

Al menos se presentaron cinco denuncias, algunas de ellas por parte del abogado de Koldo, Ismael Oliver, que se jactó de enviar las denuncias directamente al fiscal general: "Querida amiga, te voy a mandar las cuatro denuncias que voy a proponer a mi cliente enviar al fiscal general, no a la fiscalía general al fiscal", insistió.

El sumario también apunta a "las relaciones que la supuesta organización criminal habría mantenido con la Fiscalía General del Estado, en este caso concretamente a través del propio Fiscal General del Estado", a raíz de la reunión que mantuvo Díez con el fiscal Ignacio Stampa. Así, alude a la reunión donde "LEIRE le expuso a STAMPA que el Fiscal General del Estado tendría conocimiento directo de esta reunión, haciendo alusión a su nombre de pila, "Álvaro"", detalla el informe.