Marlaska niega haber tenido conocimiento de presiones a la UCO y defiende la "honestidad" de la directora de la Guardia Civil

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo este jueves que no ha tenido "ningún conocimiento de ninguna intromisión" de mandos de la Guardia Civil sobre agentes de la UCO, y defendió la "plena honestidad" de la directora del cuerpo, Mercedes González.

"Vuelvo a decir que no he conocido, y si las hubiera conocido no las hubiera tolerado. Lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil", dijo Marlaska este jueves a su llegada al consejo de ministros de Interior de la Unión Europea en Luxemburgo.

Marlaska recalcó que no ha conocido "ninguna actuación que pueda ir dirigida a menoscabar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en este caso de la UCO" porque, si las hubiera conocido, "no lo hubiera tolerado".

"A mí lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es, absolutamente, su actuación ejemplar en todo momento y su plena honestidad, esa ejemplaridad y honestidad en el desarrollo de su trabajo", apuntó.

En este sentido, recalcó que es "conocedor de la lealtad a lo que es realmente la legalidad, a lo que es un Estado de Derecho" de Mercedes González, y recordó que ha mantenido diversas reuniones con los mandos de la UCO para manifestarles su "apoyo más efectivo directo y real como ministro del Interior".

"Me consta que la directora de la Guardia Civil mantuvo también previamente una reunión en los mismos términos con ellos y en la reunión que yo mantuve posteriormente también estuvo ella presente con un respaldo absoluto, yo creo que eso es algo claro, evidente y que nadie puede discutir en modo alguno", añadió.

Con respecto al sumario de la causa, al que tuvo acceso EFE ayer miércoles, dijo que no iba a hacer "ningún comentario ni decir nada sobre una instrucción judicial porque a quien le corresponde hacer las interpretaciones de las diligencias que se hayan practicado y que se vayan a practicar es al juez de instrucción".

Recientemente, Marlaska negó, a preguntas de los periodistas, que la directora de la Guardia Civil haya mantenido alguna reunión ni con la exmilitante socialista Leire Díez ni con "cualquier otra" persona de las investigadas en la causa abierta por el juez Pedraz por el uso de fondos del PSOE para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra este partido y el Gobierno.

Dice el informe de la UCO que las pesquisas constatan la existencia de una relación entre Leire Díez y Mercedes González "previa" al nombramiento de esta, que continúa después de acceder al cargo, ya que "se ha podido constatar la existencia de al menos tres reuniones entre ambas", celebradas el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.

Para la UCO, existen indicios de que la exmilitante "estaría haciendo llegar" a González "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando".

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Además, Leire Díez habría pretendido el inicio de una "investigación interna" en el seno de la Guardia Civil y "dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndose de la propia directora", según se lee en el sumario de la causa.