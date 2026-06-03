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Trama del PSOE, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y reacciones tras el registro de la UCO en Ferraz por el caso Leire Díez y Zapatero
Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros dos delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra
Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero
¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.
A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Caso David Sánchez: los 11 investigados empezarán a declarar este jueves
Los once investigados en el conocido como caso David Sánchez empezarán a declarar este jueves por la mañana en la Audiencia de Badajoz.
Será uno de los momentos álgidos de este proceso judicial, que ha sentado en el banquillo de la Audiencia de Badajoz al hermano del presidente del Gobierno, al expresidente de la diputación pacense y exlíder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, y a otras 9 personas más por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa por el presunto enchufe de David Sánchez y de su amigo y exasesor de Moncloa, Luis Carrero, en la institución provincial.
De momento, la Sala no ha comunicado el orden, pero si se sigue el habitual en otros procedimientos los imputados declararían en función de la posición que ocupan sus abogados en la bancada. Así, Gallardo, defendido por Juan José Torres, y David Sánchez, cuya defensa ejerce Emilio Cortés, serían los primeros.
Mariano Alonso Freire
El PP evita el cuerpo a cuerpo con Junts tras retar Turull a Feijóo con una visita a Waterloo
En el cierto impasse en el que se ha instalado la actualidad política hasta que dentro de dos semanas José Luis Rodríguez Zapatero comparezca por primera vez ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, y apenas días después Pedro Sánchez haga lo propio en el Congreso de los Diputados para hablar de los casos de corrupción que salpican al PSOE, la moción de censura que podría presentar Alberto Núñez Feijóo sigue centrando buena parte de la conversación pública.
Iván Gil
El Gobierno amarra su relación con el PNV y descarta que prospere la moción instrumental de Feijóo
Los socialistas consideran que los nacionalistas vascos solo buscan marcar diferencias por estrategia electoral de cara a las municipales del próximo año.
Cristina Gallardo
El PSOE reconoció al juez que pagó 45.000 euros a Leire Díez entre 2015 y 2017 como periodista del PSOE de Cantabria
La investigación que desde el verano del pasado año realiza el juez de instrucción de Madrid Arturo Zamarriego en torno a la actividad de la exmilitante socialista Leire Díez ha revelado que el propio PSOE reconoce pagos a esta mujer desde septiembre 2015, concretamente 44.859 euros que le fueron abonados desde dicha fecha y hasta el mismo mes de 2017 "como Asesora Técnica en Comunicación, en calidad de trabajadora autónoma dependiente, para el PSOE de Cantabria".
Feijóo, sobre si irá a Waterloo a reunirse con Puigdemont: "Vamos a hablar de cosas serias"
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado este martes la posibilidad de ir a Waterloo (Bélgica) para verse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, con el objetivo de hablar de una posible moción de censura contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
"Vamos a hablar de cosas serias", ha zanjado Feijóo cuando los medios le han preguntado, a su salida del 41 Cercle d'Economia en el Palau de Congressos de Catalunya (Barcelona), por las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull.
Maíllo insiste en una reunión entre PSOE y Sumar por la corrupción
El coordinador general de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha insistido en la idea de una reunión entre el PSOE y Sumar, los partidos que conforman el gobierno de coalición, a raíz de los presuntos casos de corrupción vinculados con los socialistas.
"Si el gobierno de coalición decide afrontar una estrategia conjunta, nosotros nos veremos implicados en ello, pero si una parte del gobierno asume de manera unilateral una posición estrategia, nosotros nos sentiremos liberados", ha apuntado Maíllo en un atención a los medios este martes en el Parlamento andaluz.
Montero: "Yo tengo toda la confianza en Zapatero"
María Jesús Montero, la candidata socialista en las pasadas elecciones andaluzas del 17-M, ha reaparecido ante los medios para valorar la actualidad y ha mostrado todo su apoyo al expresidente del Gobierno. "Yo tengo toda la confianza en el señor Rodríguez Zapatero", ha dicho.
Gisela Boada
Feijóo insiste en la moción de censura instrumental y rechaza que sea un "atajo" para llegar a la Moncloa: "No pido favores"
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado el foco mediático y el calor del empresariado catalán presente en el Cercle d’Economia, en Barcelona, para volver a presionar a Junts y pedirle que apoye una moción de censura "instrumental" con la que desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa por los escándalos que salpican al Gobierno y al PSOE. "Defiendo la necesidad de un proyecto digno. No pretendo remover con quien, no busco atajos ni pedir favores, ni darlos. Quiero garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ayuda", ha declarado Feijóo en su intervención inicial en la cita anual de este foro económico.
Feijóo, ante el Cercle: "La corrupción es la norma"
"La corrupción ya no es la excepción, es la norma. Está trascendiendo un sistema, destinado a facilitarla, a hacerla impune".
Feijóo, ante el Cercle
“Ninguno de ustedes llegaría a ningún tipo de acuerdo empresarial con una compañía investigada por innumerables corrupciones, con varios ejecutivos en prisión, sin cuentas depositadas, insolvente, o cuyo único propósito sea llegar al día siguiente. Ya no digamos si el partner sufre todos estos males juntos. No lo harían, ni aunque esa alianza les pudiera reportar un pequeño beneficio a corto plazo. Porque saben que la primera obligación de cualquier dirigente responsable es proteger la solvencia, la reputación y el futuro de su organización. ¿O me equivoco? Pues si esa lógica es válida para una empresa, con más motivo debería serlo para un país”, ha defendido Feijóo ante el Cercle d’Economia.
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