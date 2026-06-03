El PP llevará de nuevo a Salvador Illa a la comisión sobre la corrupción del Senado

El Partido Popular (PP) da un paso más en su ofensiva parlamentaria ante los casos de corrupción que salpican al PSOE. Según anunció este miércoles la portavoz del primer partido de la oposición en el Senado, Alicia García, los populares volverán a llevar a declarar a la comisión de investigación sobre la corrupción en la Cámara Alta al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

García aseguró que el presidente catalán y líder del PSC tendrá que ofrecer explicaciones sobre la financiación de su última campaña, la que en 2024 le llevó a la Presidencia. "Los jueces han reclamado información y datos sobre la financiación de su campaña, ante la sospecha de que Leire, Cerdán, las cloacas... maniobraran contra sus rivales. Y queremos que dé explicaciones por ello en el Senado", afirmó García, quien adelantó también que interrogarán a Illa sobre "las muchas dudas que se ciernen sobre su etapa como ministro de Sanidad y los contratos de las mascarillas".

La portavoz del PP en la Cámara Alta anunció también que llamarán a comparecer de nuevo a Leire Díez, la conocida como 'fontanera' de Ferraz, y, por primera vez, al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, quien en 2024 y como número dos del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, el hoy ministro Óscar López, se reunió con Díez después de la carta a la ciudadanía y los cinco días de reflexión del jefe del Ejecutivo tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. "Un lugarteniente de Moncloa de enlace con la cloaca", describió García a Hernando. Sobre Leire Díez, se explayó: "Tendrá que volver [a la comisión de investigación] y, esta vez sí, tendrá que decir la verdad. Tendrá que contarnos quién dio la orden, qué recibió a cambio y a quién reportaba directamente".

Además, el PP llama a comparecer de nuevo a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ahora imputada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, al antiguo gerente del partido y presidente del Grupo ENUSA (Empresa Nacional de Uranio), Mariano Moreno Pavón, a los ex directores generales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Soledad Fernández Doctor y Jesús Gascón Catalán y al ex presidente de Correos y ex jefe de gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano. Además del citado Antonio Hernando, el PP llama a otros dos nuevos comparecencia, el ex director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, quien aparece citado en el auto de Pedraz aunque no está imputado, y a la responsable de Compliance del PSOE, Lourdes Solís Toledo.

"El sanchismo asaltó las instituciones"

"El sanchismo asaltó las instituciones para robar el dinero de todos y ponerlo al servicio de los suyos", sentenció García, en una rueda de prensa en el Salón de Pasos Perdidos del Senado, donde puso como ejemplo el caso del hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón, que se juzga estos días en la Audiencia Provincial de Badajoz, las presuntas mordidas en obra pública de la trama que implica al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el antiguo secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán o el rescate tras la pandemia a la aerolínea venezolana Plus Ultra, por el que está imputado el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

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García se refirió en varias ocasiones al "comando cloacas", en referencia al entramado por el que el PSOE le habría encargado a Leire Díez trabajos pagados con facturas falsas para buscar información comprometedora de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o de determinados fiscales. Y aseguró que el "autor intelectual" de dicho comando no sería otro que el propio Pedro Sánchez. Sobre la posibilidad de volver a citar a la comisión a Sánchez o a Zapatero, García contestó a los informadores: "No descartamos nada".