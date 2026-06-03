Tribunales
La Audiencia de Valencia avala a Mazón en la causa de la dana: evita declarar como testigo y podrá impugnar las decisiones de la jueza
La defensa ya estudia interponer recursos contra las diligencias de la jueza de la dana que hubieran afectado al expresidente autonómico
Pablo Plaza
El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, le ha ganado el pulso judicial a la jueza de la dana. Después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) rechazara la imputación del exjefe del Consell al considerar que no había indicios delictivos contra él, la instructora Nuria Ruiz Tobarra lo citó para que declarara como testigo, condición que le exigía decir verdad y responder a las preguntas de todas las acusaciones. Sin embargo, Mazón alegó que la jueza le seguía investigando con diligencias sobre su figura, por lo que reclamó personarse con las garantías de 'preinvestigado', una figura que le permitiría mentir en defensa propia e impugnar las decisiones de la magistrada. Finalmente, la Audiencia de Valencia le ha dado la razón.
La sección segunda de la Audiencia Provincial ha estimado el recurso presentado por la defensa del expresident, el letrado Ignacio Gally, al considerar que, con la investigación todavía abierta, siguen vigentes diligencias que pueden acabar en una eventual imputación del máximo mandatario, por lo que este debe poder defenderse. La resolución, cuyo ponente ha sido José Manuel Ortega, presidente de la Audiencia Provincial, se acoge también a la postura de la Fiscalía, que se había posicionado a favor del recurso del exjefe del Consell.
Así pues, la personación en la causa permitirá al abogado de Mazón tener acceso a todo el sumario para analizarlo e impugnar decisiones de la jueza, también las diligencias que hayan podido afectar al expresidente autonómico en el año y medio que lleva viva la instrucción. De hecho, fuentes del entorno de la defensa ya avanzan que se va a "examinar con rigor técnico todo lo actuado, tanto en relación con las diligencias ya practicadas como respecto de las que puedan acordarse en adelante".
"A partir de este momento, y una vez se nos dé acceso y traslado efectivo de las actuaciones, analizaremos detenidamente la causa y valoraremos la interposición de los recursos y solicitudes que procedan en Derecho, incluida, en su caso, la impugnación de las diligencias que hayan excedido los límites propios de la instrucción o afectar indebidamente a derechos fundamentales", aseguran en este sentido, para añadir que la defensa actuará "con plena lealtad procesal, pero también con la máxima firmeza en la tutela de sus derechos".
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