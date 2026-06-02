Nueva crisis en Podemos: dimite la coordinadora andaluza por sus diferencias con la dirección nacional

El malestar interno dentro de Podemos Andalucía por la gestión de la dirección nacional del proyecto de la unidad de la izquierda en las elecciones autonómicas a través de la coalición Por Andalucía, a la que se incorporó 'in extremis', abrió una grave crisis en el partido. Los resultados electorales, además, dejaron a la formación sin ningún representante en el Parlamento autonómico dado que los cinco diputados de la coalición pertenecen a Sumar o a IU. El escenario se complica ahora aún más ante la dimisión de Raquel Martínez, ya la ex coordinadora autonómica.

Raquel Martínez ha formalizado su dimisión este lunes con un escrito en el que desvincula su salida de los resultados electorales. "Se trata de una decisión que tomé hace meses, pero cuya comunicación decidí aplazar para no interferir en el proceso electoral autonómico del pasado 17 de mayo ni perjudicar a la coalición Por Andalucía, a la que apoyé públicamente y por la que hice campaña activamente", recoge su escrito.

La salida responde al malestar y las diferencias internas con la dirección estatal y por la falta de autonomía de Podemos Andalucía que ya provocó la dimisión antes de la campaña del parlamentario José Manuel Jurado. "Lo he intentado, pero no he podido llevar a cabo todo aquello con lo que me comprometí en el documento político con el que fui elegida coordinadora general de PodemosAndalucía en diciembre de 2024 (...) Deseo suerte y el mayor de los aciertos a quienes continúen esta labor. También les deseo la autonomía suficiente para hacerlo, que no es ni más ni menos que la misma que pedimos para Andalucía".

Compleja unidad de la izquierda

Las tensiones internas en la estructura andaluza de Podemos fueron aumentando conforme se acercaban las elecciones autonómicas. La dirección nacional de la formación morada se resistió a repetir la coalición con Sumar e IU del año 2023 mientras que las bases en Andalucía apostaban por volver a entrar en Por Andalucía. Sin embargo, a raíz de los resultados electorales en Aragón, Extremadura y Castilla y León, reconsideró su posición y avaló una integración que llegó en el último momento cuando las principales candidaturas estaban ya repartidas.

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Por este motivo, la apuesta de la dirección nacional como candidato, Juan Antonio Delgado, acabó en una posición de la lista por Cádiz sin opción alguna de entrar en el Parlamento. El otro puesto de salida que obtuvo la formación morada, la candidata por Jaén, no consiguió los votos necesarios.