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Feijóo ofrece elecciones inmediatas para atraer a Junts y PNV a una moción contra Sánchez

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Sara Fernández

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Feijóo ofrece elecciones inmediatas para atraer a Junts y PNV a una moción contra Sánchez

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, comenzó la semana elevando de nuevo el tono contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los casos de corrupción que salpican al PSOE. En una entrevista concedida este lunes a Telecinco, el líder de la oposición calificó al jefe del Ejecutivo de "peligro para la democracia" y con sarcasmo, y ante la visita a España la semana que viene de León XIV, afirmó: "No le pido que se confiese ante el Papa, pero sí ante los tribunales". Más información

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