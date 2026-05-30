Gobierno de España
Sánchez reivindica el papel de los militares en el Día de las Fuerzas Armadas : "Representáis lo mejor del servicio público"
El presidente del Gobierno ha agradecido su labor por estar "siempre al servicio de la ciudadanía y de la paz"
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este sábado el papel de las Fuerzas Armadas dentro y fuera de las fronteras españolas y ha agradecido la labor de los militares por estar "siempre al servicio de la ciudadanía y de la paz" y representar "lo mejor" de la función pública.
Así lo asegura en un mensaje que ha publicado en la red social X, coincidiendo con el desfile del Día de las Fuerzas Armadas que se celebra este sábado en Vigo y que presidirán los reyes de España y la princesa Leonor.
"En este #DIFAS26, reconocemos la labor, dentro y fuera de nuestras fronteras, de todos los militares que estáis siempre al servicio de la ciudadanía y la paz", ha escrito Sánchez.
Dicho esto, el jefe del Ejecutivo les recuerda que representan "lo mejor del servicio público: trabajo, disciplina, entrega y solidaridad" y les da las gracias por su "compromiso".
Al desfile, que comenzará a las 12:00 horas con la llegada de Felipe VI y Letizia, asistirán también la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón.
- Cabo Pérez, el militar gaiteiro de la Banda de Guerra de la Brilat: «La gente nos reclama para tocar en sus fiestas»
- Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
- El Día de las Fuerzas Armadas en Vigo, minuto a minuto
- Muere un repartidor en plena avenida Ramón Nieto de Vigo
- La exhibición de las Fuerzas Armadas fascina a miles de personas en Samil
- El vuelo Santiago-Nueva York abre la «batalla del Atlántico» con un récord internacional: es el más largo con ese tipo de avión
- Uruguay presenta oferta para comprar patrulleras usadas por 20 millones tras rescindir con Cardama
- Samil se convierte en campo de batalla: así han sido la Revista Naval y la demostración de capacidades de los Ejércitos presididos por el Rey