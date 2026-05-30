Sánchez se alinea con la encíclica del Papa para relanzar su cruzada legislativa contra los “tecnoligarcas”

La minoría parlamentaria del Gobierno y su acrecentada debilidad ante el desmarque de socios como el PNV por la tormenta judicial que cerca al PSOE amenaza todavía más con una parálisis legislativa. Por ello, en el Ejecutivo quieren aprovechar cualquier ventana de oportunidad para desbloquear normas prioritarias encalladas en el Congreso. Una de ellas es la reforma para endurecer el control de las plataformas tecnológicas y prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. La pretensión es darle un impulso a su tramitación, ahora varada en la Comisión de Justicia, tras la visita del Papa León XIV a España y la publicación de su primera encíclica -’Magnifica Humanitas’- con un mensaje a favor de la regulación de las nuevas tecnologías.

En Moncloa entienden que el pontífice no validará medidas concretas del Ejecutivo, pero sí que tendrá un discurso favorable para impulsar y reforzar asuntos de su agenda. Además del proyecto para impulsar las medidas contra los “tecnoligarcas”, fuentes del ministerio de Transformación Digital que dirige Óscar López trasladan que, más en este contexto, “es difícil oponerse” a la ley sobre regulación de la inteligencia artificial que acaba de enviar al Congreso para su tramitación.

“Tiene razón el papa. Ninguna tecnología es neutral y, por tanto, la inteligencia artificial tampoco es neutral. Pero quien la usa y para qué la usa, efectivamente, es todo menos neutral y lo estamos viendo. Y en ese sentido he felicitado a Su Santidad por centrar su primera encíclica en este tema, el de la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial, que, por cierto, nos va a definir el presente y el futuro más inmediato del conjunto de la humanidad”, apuntaba Pedro Sánchez desde el Vaticano tras su audiencia con el Papa León XIV. Tras ello, añadía que “estamos siendo muy insistentes en esta cuestión, no solamente en cuanto a la tramitación de reformas importantes en las Cortes Generales, sino también a escala europea”.

La gran mayoría de socios del Ejecutivo concuerdan con lo propuesto con Sánchez, aunque proponen otorgar más derechos a los menores

La pretensión del Gobierno es transaccionar con sus socios, antes de que se cierre el periodo de sesiones este mes de junio, cambios en el proyecto de ley de protección digital a los menores para incluir aspectos relativos a la responsabilidad penal de los directivos de las plataformas, la penalización de la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales. La gran mayoría de socios del Ejecutivo concuerdan con lo propuesto con Sánchez, aunque proponen otorgar más derechos a los menores, de tal forma que sea también necesaria su autorización para que los tutores puedan publicar información suya en redes sociales y que tengan la capacidad de solicitar la "supresión" de sus datos sin necesidad del consentimiento de los padres.

En el Ejecutivo tienen altas expectativas en el discurso que el Papa dirija a los parlamentarios el próximo 8 de junio. Tanto en lo referente a su posición en materia de inmigración, favorable a la acogida frente a la oposición de PP, Vox y Junts a la regularización extraordinaria de migrantes, como en contra los conflictos bélicos y la ruptura del multilateralismo por parte de la Administración de Donald Trump, y la inteligencia artificial.

Coincidencias en diagnóstico y soluciones

En su primera encíclica desarrolla posiciones coincidentes con las de Sánchez. En ella se dice que el colonialismo actual “se apropia de los datos” y que, si los pueblos no deciden sobre el uso de esos datos, la era digital será “colonial bajo otra forma”. El jefe del Ejecutivo, por su parte, habla del “colonialismo silencioso” por la concentración de la IA generativa y del cómputo en muy pocas empresas y países. Asimismo, León XIV advierte de que plataformas, infraestructuras, datos y capacidad de cálculo están en manos de “grandes actores económicos y tecnológicos” y que ese poder, concentrado “en pocas manos”, tiende a hacerse opaco.

En la misma línea, el presidente del Gobierno ha denunciado que el rumbo de la IA lo decide “un pequeño grupo de empresas” y denunció una “concentración de poder” que deriva en “oligarquía”. A nivel conceptual, el pontífice habla de “pequeños grupos muy influyentes”, “nuevos monopolios de la IA” y “pocos sujetos” que concentran datos, capital informático y capacidad normativa. Sánchez ha venido utilizando conceptos como “tecnocasta de Silicon Valley” para referirse a grandes actores tecnológicos con poder sobre redes o “tecnoligarcas”.

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En la encíclica se advierte también que “quien controla la IA impondrá su propia visión moral” como infraestructura invisible, mientras que Sánchez ha abogado como salida que la IA debe estar en manos de los pueblos, no de un “reducido grupo de personas”. ‘Magnifica Humanitas’, además, centra el criterio en que la IA respete la dignidad humana y sirva al bien común. El jefe del Ejecutivo, por su parte, se refiere a una IA “responsable, humanista, que sirva al bienestar de todos, sin dejar a nadie atrás”.