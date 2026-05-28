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Esteban (PNV): "La legislatura ha llegado a su fin" y el "interés general" demanda elecciones
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Caso PSOE | Última hora
EFE
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado este jueves que "la legislatura la llegado a su fin" y que el "interés general" demanda la convocatoria de elecciones generales este año.
Esteban, en un breve encuentro con los medios de comunicación, ha recordado que le corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la disolución de las Cortes, y que no está encima de la mesa del PNV una moción de censura. "No la contemplamos", ha asegurado.
Ha recordado que la actual legislatura esta "bloqueada", sin presupuestos y en un ambiente político dominado por "cada vez mas casos judiciales" y que "no es responsable hacer como el avestruz".
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