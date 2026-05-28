Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigación al PSOEFin huelga basura VigoJuicio PitanxoDía Fuerzas Armadas VigoOla de Calor GaliciaRaíces gallegas León XIVIlaix Moriba
instagramlinkedin

Socios de Gobierno

Esteban (PNV): "La legislatura ha llegado a su fin" y el "interés general" demanda elecciones

Torres califica de “show absoluto” la entrada de la UCO en Ferraz y asegura que “el lawfare existe”

Caso PSOE | Última hora

El presidente del PNV, Aitor Esteban, interviene durante el mitin que el partido ha organizado este domingo en Durango.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, interviene durante el mitin que el partido ha organizado este domingo en Durango. / JAVIER ZORRILLA / EFE

EFE

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado este jueves que "la legislatura la llegado a su fin" y que el "interés general" demanda la convocatoria de elecciones generales este año.

Esteban, en un breve encuentro con los medios de comunicación, ha recordado que le corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la disolución de las Cortes, y que no está encima de la mesa del PNV una moción de censura. "No la contemplamos", ha asegurado.

Noticias relacionadas

Ha recordado que la actual legislatura esta "bloqueada", sin presupuestos y en un ambiente político dominado por "cada vez mas casos judiciales" y que "no es responsable hacer como el avestruz".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents