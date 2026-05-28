Encuesta GESOP: La mitad de los españoles piden a Sánchez que dimita si se demuestran las acusaciones contra Zapatero

Por segundo año consecutivo, la sombra de la corrupción golpea al PSOE en el último tramo del curso político. Si el año pasado el terremoto lo provocó la caída de Santos Cerdán, este mes ha tenido dos potentes réplicas: la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la primera investigación a un expresidente del Gobierno en España, y la presunta trama que operaba desde el corazón del partido para torpedear causas judiciales que perjudicaban al Gobierno. El presidente Pedro Sánchez se aferra al hecho de que a la oposición no le salen los números para una moción de censura, pero los socios parlamentarios empiezan a marcar distancias ante el temor a que las investigaciones pueden acabar siendo aún más explosivas. La reclamación de elecciones anticipadas comienza a oírse, incluso, en voces socialistas.

¿Qué opinan los españoles que debería hacer Sánchez? Una 'encuesta flash' del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) efectuada esta misma semana, pero antes del estallido de la última causa contra el PSOE con registros en la sede del partido, muestra que el 52,7% de la ciudadanía cree que el presidente debería dimitir si se demostraran las acusaciones contra Zapatero. Hay otro 22,9% que considera que Sánchez debería asumir responsabilidades políticas, pero sin renunciar al cargo. Es decir, tres de cada cuatro españoles (75,6%) exigen responsabilidades al jefe del Ejecutivo en caso de que aparezcan pruebas contra Zapatero, ya sea con su dimisión o con alguna otra medida, como podría ser el adelanto electoral. Solo el 18,3% rechaza que Sánchez tenga que asumir responsabilidad alguna por el caso Plus Ultra.

Pero incluso dos de cada tres votantes del PSOE (66,3%) reclaman responsabilidades a su líder: el 29,8% cree que debería dimitir y el 36,5% no quiere que deje el cargo, pero sí que tome alguna otra decisión. Para el 32,4% de electores socialistas, Sánchez no tiene culpa alguna por esta investigación. El trabajo de campo del sondeo, elaborado a partir de 500 entrevistas los días 25 y 26 de mayo, coincidió con la publicación del sumario del caso Plus Ultra, en vísperas de los registros en la sede del PSOE.

Imagen de Pedro Sánchez asumiendo responsabilidades

Los votantes de Sumar, socio del Gobierno, también quieren que Sánchez dimita (26,4%) o asumir algún otro tipo de responsabilidad (36,4%) si se demuestran las acusaciones contra Zapatero. Y en los electorados del PP y de Vox, la cabeza de Sánchez la piden más del 90% de votantes. Por sexos y por edades, la dimisión del presidente del Gobierno supera el 50% en todos los segmentos salvo entre los votantes más jóvenes (de 18 a 29 años), entre los que se queda en el 46,2%.

La mayoría de los españoles exigen responsabilidades políticas a Sánchez porque están convencidos de que el caso Plus Ultra afecta también al presidente y al Gobierno. Así lo piensan tres de cada cuatro ciudadanos (77,6%), entre los que el 48,4% sostiene que afecta "mucho" al jefe del Ejecutivo y el 29,2% afirma que le afecta "algo". Enfrente, un 19,7% no ve poca o ninguna relación entre la investigación y el actual líder del PSOE. Entre quienes aseguran que el Gobierno está afectado por este caso está el 67,9% de los votantes del PSOE y el 77% de electores de Sumar.

Imagen relacionada con Pedro Sánchez

En consecuencia, a un año vista para las elecciones municipales, autonómicas y generales, un porcentaje todavía más alto de ciudadanos, el 84,2%, creen que este asunto puede perjudicar electoralmente al PSOE, una opinión de la que discrepa el 13,7% de los encuestados. El 44,8% vaticina que dañará "mucho" a los socialistas en las urnas y el 39,4%, que lo hará "bastante". Los propios votantes del PSOE temen esa erosión electoral en un 78,4%, lo que explica la inquietud de muchos dirigentes y cuadros territoriales por el hecho de que puedan ser los primeros en recibir ese castigo si Sánchez no adelanta las generales.

Imagen que ilustra un tema relacionado con el PSOE

No obstante, más de la mitad de los españoles (54%) afirman que la investigación a Zapatero no influirá personalmente en su voto en unas futuras elecciones generales: el 43,6% dice que no le influirá "nada" y el 10,4%, que le influirá "poco". En cambio, un 24,2% asegura que le influirá "mucho" a la hora de decidir el voto y al 18,8%, que le influirá "bastante", lo que significa que un 43% del electorado podría llegar a cambiar de papeleta como consecuencia de este escándalo judicial. El dato más preocupante para el PSOE es que una de cada tres personas que votaron a Sánchez en 2023 (35,9%) admiten que este caso podría influirles en su futuro voto.

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Imagen que puede influir en su voto

Así pues, La encuesta del GESOP refleja que la imputación de Zapatero ha impactado en la imagen del PSOE y del Gobierno, pero no parece provocar grandes trasvases de voto entre izquierda y derecha, confirmando un escenario de alta polarización y baja permeabilidad entre bloques. El principal efecto político parece ser la movilización de la derecha en general, pero con Vox como el principal beneficiario de tantos casos de corrupción. La fidelidad de voto a los ultras roza el 90% y, además, absorbería al 23% de los votantes del PP. Los populares, con todo, retendrían al 70% de los electores, diez puntos más que el PSOE, cuya fidelidad de voto se queda en el 60%. La principal fuga de los socialistas es hacia su izquierda (9,6% a Sumar y 11,5% a otros partidos), pero también tiene un creciente trasvase hacia el PP (8,1%) y hacia Vox (5,5%).

Gráfico que muestra la fidelidad y el trasvase de voto.