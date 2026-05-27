El juez Pedraz imputa a la gerente del PSOE y manda a la UCO a Ferraz por documentación sobre Leire Díez

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para entregar un requerimiento de información en relación con la exmilitante socialista Leire Díez y el caso SEPI, en el que se investigan presuntas irregularidades en adjudicaciones de la empresa pública y que el magistrado ha ampliado con nuevos extremos pendientes de averiguación, han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes próximas a la investigación.

El magistrado ha procedido a imputar en la causa, que se encuentra bajo secreto, a Ana Fuentes, gerente del PSOE, responsable del departamento al que se dirigía el requerimiento de documentación enviado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 Las fuentes consultadas señalan que se está pendiente de cómo se dé respuesta a ese requerimiento, porque si no hubiera colaboración o no fuera la esperada, podría acabarse por realizar un registro en la sede socialista. De hecho el número de guardias civiles en Ferraz ha ido aumentando: de los dos inciales han pasado a ser seis, incluido el jefe del operativo, y una parte del equipo de policía judicial ha entrado con bolsas, indican las mismas fuentes.

Lo que sí están ya registrando los agentes es el despacho y domicilio del exdirigente socialista Gaspar Zarrías, así como inmuebles del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la vivienda del empresario Javier Pérez Dolset.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investigaba hasta ahora en el caso SEPI a la exmilitante socialista Leire Díez; al empresario vasco Antxon Alonso -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán- y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero por una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública.

Zarrías había declarado como testigo en la causa que se estaba instruyendo en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla contra Leire Díez y el empresario Pérez Dolset por presuntamente haber intentado desprestigiar al jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, y a varios fiscales Anticorrupción, entre ellos, su jefe, Alejandro Luzón, al considerar que investigaban judicialmente al PSOE o personas con él relacionadas, como la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para perjudicar al partido.

El caso SEPI, que se encuentra bajo secreto, le correspondió por reparto después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Antonio Piña, la asumiera inicialmente por estar de guardia en el momento de sus detenciones. Pedraz ya instruye otro asunto de calado cuya investigación ha trascendido los últimos meses, el de fraude de hidrocarburos en el que está imputado el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama.