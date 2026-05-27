PP y Vox señalan el cariz ideológico de la trama Zapatero: "Es cobrar por cambiar la posición geoestratégica de España"

Cumplida una semana del estallido del caso Zapatero, y cuando el expresidente del Gobierno ha logrado que el juez José Luis Calama aplace dos semanas su citación, prevista en principio para el martes de la semana que viene, el Partido Popular (PP) y Vox siguen denunciando, cada uno con sus ritmos y sus acentos, el escándalo en el que está envuelto el que fuera líder del PSOE entre 2000 y 2012 e inquilino de la Moncloa entre 2004 y 2011.

Las diferencias entre los de Alberto Núñez Feijóo y los de Santiago Abascal -que ahora mismo mantienen abierta la negociación para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León y, aun en fase mucho más incipiente e incierta, la de Andalucía para hacer lo propio con el presidente en funciones de la Junta, Juan Manuel Moreno- son de matiz pero claras. Y afectan fundamentalmente a esa moción de censura que la extrema derecha (sin posibilidad material de presentarla por su cuenta esta legislatura, por no tener el número suficiente de escaños para ello) sigue pidiendo y a la que el líder de la oposición se sigue resistiendo.

Pero más allá de eso, sobre lo que seguirán corriendo ríos de tinta en las próximas semanas y meses, PP y Vox coinciden en no restarle un ápice de gravedad a lo que se lleva una semana conociendo, primero con el auto de Calama, experimentado juez de la Audiencia Nacional, y más tarde con los informes de la UDEF y el propio sumario del caso. Y además de ello, y quizás más significativo, las dos principales formaciones de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, condenadas a entenderse para construir una futura alternativa al Gabinete del PSOE y Sumar, como ya está poniéndose de manifiesto en las comunidades autónomas que han celebrado elecciones en los últimos meses, ven un cariz claramente ideológico en la trama.

Alguien con peso específico en Vox lo resume así: "Es un salto cualitativo cobrar por cambiar la posición geoestratégica de España". Y otra figura con influencia en Génova lo observa bajo un prisma muy parecido, vinculando las grandes apuestas o giros de Sánchez en política exterior, sean sus reiteradas visitas a China, su evolución con respecto a Venezuela (distanciado progresivamente de la oposición al chavismo, con la que sí mantuvo estrechos contactos en su etapa de líder de la oposición) o incluso su giro copernicano hacia Marruecos, reconociendo abiertamente la soberanía de Rabat sobre le Sahara, con la influencia de Zapatero y sus actividades presuntamente delictivas.

"Red internacional envuelta en la bandera de la Internacional Socialista"

Ya en público, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, apuntó este martes, durante su rueda de prensa ordinaria posterior a la Junta de Portavoces, a una "red internacional envuelta en la bandera de la Internacional Socialista". Precisamente Sánchez se convirtió en noviembre de 2022 en el primer español en presidir esa internacional en toda su centenaria historia, sustituyendo entonces al ex primer ministro de Grecia, Giórgos Papandréou. Los de Abascal tienen el firme convencimiento, y no de ahora, de que Sánchez está enormemente influido desde su llegada a la Moncloa, e incluso antes, por redes de influencia de izquierdas a nivel internacional, y el caso Zapatero no hace sino asentar esa convicción en la tercera formación del Parlamento.

La conexión china, por denominarla de alguna forma, aparece de dos maneras en los informes de la UDEF. En octubre de 2020, en plena tramitación del rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, Julio Martínez Sola, el vicepresidente de la compañía, informó a Rodolfo Reyes, el máximo accionista, de que estaba reunido con "los Zapatero y los chinos", y días después ambos hablaron sobre la manera de gestionar permisos de aviación civil china, para vuelos de Plus Ultra al gigante asiático.

Más cerca en el tiempo, en enero de 2024, Domingo Arnaldo Amaro Chacón, el venezolano administrador de una de las sociedades de la trama, Inteligencia Prospectiva, comunicó a Julio Martínez Martínez (el amigo y presunto testaferro de Zapatero) que "Philippe Apikian y los chinos están listos para comprar barcos" y también "para reunirse con la Dama [nombre en clave con el que se referían a la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro] y el ministro petróleo". Apikian es el presidente de una empresa petrolera suiza sancionado por Estados Unidos por sus vínculos con el régimen chavista.

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Datos, todos ellos, extraídos de la investigación, que para PP y Vox evidenciarían un salto cualitativo en la trama que sigue conmocionando la vida pública española.