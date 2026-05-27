Expectación por el juicio de David Sánchez en Badajoz: 45 medios acreditados y refuerzo de la seguridad dentro y fuera de la Audiencia

En la Audiencia de Badajoz insisten en que el juicio por el denominado caso David Sánchez, que comienza este jueves, es como otro procedimiento más, que se enjuiciará y resolverá «como otro cualquiera». Sin embargo, la expectación mediática, el elevado número de acusados, defensas y acusaciones ha obligado a reorganizar la logística y a reforzar la seguridad en el edificio de la avenida de Colón del 28 de mayo al 4 de junio (o más días si fuera necesario).

Para cubrir el juicio, se han acreditado 45 medios y productoras (en total 160 personas entre periodistas, cámaras y técnicos), un gran número de ellos nacionales y también corresponsales de agencias de otros países (Reino Unido, Portugal, Francia e Italia).

El mobiliario de la sala de vistas -con limitaciones de espacio- se ha reorganizado para dar cabida a investigados y abogados. Solo quedarán cuatro sitios libres para la prensa. Por eso, en la planta baja se ha habilitado una sala para los medios de comunicación con capacidad para 50 personas, por lo que habrá quien se tenga quedar fuera. La señal de streaming se distribuirá a todos. Este mismo sistema ya se utilizó en el juicio por el asesinato de Manuela Chavero, debido al gran número de periodistas acreditados.

También en la primera planta habrá una sala para público con 27 asientos y un proyector. El acceso será por orden de llegada.

Sala habilitada para el público en la Audiencia de Badajoz, con 27 asientos y proyector. / LA CRÓNICA

De la seguridad en el interior de la Audiencia, como es habitual se encargarán la Guardia Civil y vigilantes. En ambos casos, se ha incrementado el personal. Habrá más de una decena de guardias civiles, que contarán también con apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

Perímetro de seguridad

En el exterior, será la Policía Nacional la que se ocupe y habrá agentes de Seguridad Ciudadana y de la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR), que tiene entre sus funciones es el mantenimiento del orden público. Se habilitará un perímetro de seguridad en el edificio y probablemente se colocarán vallas en la entrada de la avenida de Colón -que incluso se podría cortar al tráfico en el tramo de la Audiencia- para facilitar el acceso. El operativo contará con el apoyo de la Policía Local.

El dispositivo, según fuentes consultadas por este diario, también lo integrarán agentes de paisano.

En las anteriores declaraciones del hermano del presidente del Gobierno durante la fase de instrucción en los juzgados de Ronda Norte, la organización Hazte Oír, una de las acusaciones populares, trasladó a Badajoz un autobús y otros vehículos, que estuvieron recorriendo las calles y las inmediaciones del palacio de Justicia.

Según fuentes judiciales, ningún investigado ha solicitado entrar al edificio por la puerta trasera -cerrada desde que se trasladaron los juzgados a la Ronda Norte-, aunque no se descarta que se utilice si así lo consideran necesario los responsables del dispositivo de seguridad.

Noticias relacionadas

Todos tendrán que hacerlo a pie, puesto que no hay garaje.