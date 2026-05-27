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Causa judicial

La Audiencia Nacional pide al PSOE documentación sobre la campaña electoral de Illa en 2024

Salvador Illa con Pedro Sánchez en la campaña de las catalanas de 2024

Salvador Illa con Pedro Sánchez en la campaña de las catalanas de 2024 / JORDI COTRINA

Europa Press

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el 'caso Leire Díez', ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) que requiera al PSOE documentación sobre la campaña del PSC a las elecciones catalanas de 2024. Según recoge el auto de requerimiento, el juez solicita la documentación íntegra y contable relativa a los comicios celebrados en Catalunya el 12 de mayo de 2024.

Se pide la documentación presentada ante la Sindicatura de Comptes de Catalunya y el Tribunal de Cuentas sobre la campaña, incluyendo estados contables, contratos y facturas y gastos de propaganda y publicidad durante el periodo oficial de campaña del 26 de abril al 10 de mayo de 2024.

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