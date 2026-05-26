Sumar pone un cordón sanitario al caso Zapatero para blindar al Gobierno: "No es un ministro"

Sumar trata de amortiguar el impacto del caso Zapatero al Gobierno de coalición. La imputación del expresidente socialista por tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal ha generado turbulencias en el bloque de investidura, donde algunos socios como el PNV plantean abiertamente la necesidad de convocar elecciones anticipadas. Frente a esto, el socio minoritairo de coalición sitúa este presunto caso de corrupción como algo externo al Gobierno para blindar su continuidad en el Consejo de Ministros.

La estrategia elegida por Sumar ante el escándalo pasa por tratar de sacudir al Gobierno de cualquier vinculación con José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de liderar una organización criminal jerarquizada y percibir, a través de un entramado societario, comisiones millonarias de empresas a cambio de asesorías facilitar gestiones administrativas. "Zapatero no es ministro de este Gobierno", se esforzó en destacar este martes la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, en rueda de prensa en el Congreso.

En el grupo parlamentario defienden que la gravedad de este asunto es menor que la del caso Koldo, que implicó al exministro José Luis Ábalos y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. "No es aquello", zanjan, tratando de limitar el impacto de la imputación de Zapatero al actual Ejecutivo. La línea roja, defienden, está en que afecte al "actual Gobierno". Algo que a su juicio no se ha producido.

Sumar, con cinco ministerios, ata su futuro al del PSOE en el Gobierno y defiende la continuidad de la legislatura hasta 2027, bajo el argumento de la necesidad de aprobar reformas progresistas. Unas medidas que, paradójicamente, no se están impulsando, según denuncian, por el bloqueo del ala socialista.

El registro de control horario, la reforma de la ley mordaza o intervención de mercado de la vivienda son tres exigencias que la portavoz de los Comuns, Aina Vidal, expuso este martes en el Congreso como justificación para continuar gobernando, aunque criticando que el PSOE no empuje para llevarlas a la práctica.

La dirigente aseguró que su objetivo no era "sostener, en ningún caso, los intereses particulares de ningún expresidente, ni tampoco de ningún partido", pero al mismo tiempo defendió la continuidad del Ejecutivo, e insistió en desligar al Gobierno del caso Zapatero, donde se investiga entre otras cosas la mediación del expresidente del rescate de 53 millones de euros aprobada por el Consejo de Ministros para la aerolínea venezolana Plus Ultra. Así, Vidal rechazó la necesidad de explicar esta operación: "El Gobierno ya ha dado explicaiones en torno a eso", defendió, avanzando que pedirán explicaciones si son necesarias a la luz de "nuevas informaciones".

La situación del ala minoritaria del Gobierno reviste cierta incomodidad. El caso Zapatero ha provocado una reacción tibia en sus filas, frente a otros socios como PNV, ERC o Adelante Andalucía que han dejado claro en los últimos días que miden con el mismo rasero los casos de corrupción independientemente del partido en el que estallen. En Sumar, después de que la semana pasada tuvieran que rectificar tras apuntar a un caso de lawfare en un primer momento, apelan ahora a la presunción de inocencia y al avance de las investigaciones para determinar el alcance del caso.

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Dentro de Sumar también hay diferencias sustanciales, entre las formaciones como Compromís que no ocupan ministerios y que reclamna abiertamente "explicaciones" por parte del Gobierno, al partido de Yolanda Díaz, que sólo a preguntas de los medios reclama "que se sepa todo", según detalló Barbero. El más contundente fue el portavoz de Compromís, Alberto Ibáñez, que apuntó directamente a Pedro Sánchez: "No entiendo por qué su secretario general se ha escondido y no da explicaciones como secretario general PSOE", defendió.