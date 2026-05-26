El juez Calama desvela que casi 16 millones del rescate de Plus Ultra se transfirieron a la red de blanqueo del oro venezolano

El juez del caso Zapatero, José Luis Calama, desvela en un auto de 3 de marzo en el que acepta investigar la causa tras inhibirse la jueza de Madrid María Esperanza Collazos, que 15.954.526 euros de los primeros 19 millones recibidos por el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se transfirieron a la red de blanqueo de dinero obtenido en el mercado del oro y de las ayudas a la alimentación de la población empobrecida de Venezuela.

Y estos fondos salieron de las cuentas de la aerolínea hacia "sociedades instrumentales de una organización dedicada al blanqueo de capitales, entre las que se encuentran Allpa Wira Trading UK, Wailea Investmente LTD y V Alerial Corporation". Estas mercantiles están vinculadas a los propios dirigentes de la aerolínea, a través de la empresa panameña Panacorp Casa de Valores SA, Andcapital Bank International Corp, Commonwealth Bank And Trust LTD, Financiera Avanza SA y Probitas Fidelis Limited.

De los casi 16 millones transferidos al exterior, 5.921.777 euros salieron al extranjero entre el 18 de marzo de 2021 −cuando se recibieron los primeros 19 millones de la ayuda− y el 10 de agosto de 2021, fecha en la que se levantó la medida cautelar judicial de suspensión.

Otros 10 millones

En su informe, la UDEF desvela que el 30 de julio de 2021 la Fiscalía de Madrid solicitó al Juzgado de la magistrada Collazos "el levantamiento de la medida cautelar que mantenía bloqueados los 34 millones de euros pendientes". El desbloqueo del segundo montante de dinero precedió a otra importante salida de fondos al exterior, en concreto de 10.032.749 euros, destaca el auto.

Y el juez Calama en su auto de 3 de marzo afirma que entre el 10 de octubre de 2018 y el 7 de junio de 2019 Plus Ultra recibió en sus cuentas españolas 13 transferencias desde fondos de Andcapital Bank capital en Puerto Rico, por un total de 3.791.913 dólares. En sentido contrario, las cantidades enviadas desde las cuentas españolas de Plus Ultra a cuentas en Puerto Rico entre el 27 de junio de 2019 y el 14 de septiembre de 2021 ascendieron a 13.169.462 dólares en 16 transferencias.

Por eso, el instructor sostiene que los investigados, que organizaron un "entramado criminal de dimensión transnacional", utilizaron "empresas pantalla radicadas en distintos países". En este sentido, las autoridades francesas desvelan que Rodolfo Reyes, que controlaba el 56,8% de la aerolínea Plus Ultra, "aparecería corno beneficiario de transferencias de dinero, pudiendo estar implicado en una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro a una compañía aérea Coyne Airways hacia Dubai".