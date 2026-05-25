Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borja Iglesias MundialTasa turística VigoAP-9Tormentas GaliciaFuerzas Armadas VigoPiso Cangas ProstituciónAccidente Mortal Sanxenxo
instagramlinkedin

CASO ZAPATERO

La UDEF señala el despacho de Zapatero como "centro de dirección operativo" y su casa como el lugar de "planificación" de las instrucciones "más sensibles"

Los investigadores diferenciaban entre su despacho frente a la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, y su domicilio, cuyo registro no autorizó el magistrado

Zapatero en el jardín de su vivivienda

Zapatero en el jardín de su vivivienda / EL PERIÓDICO

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Cristina Gallardo

MADRID

Uno de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) destaca que el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero era el "centro de dirección operativo" de la presunta trama, mientras que su vivienda sería, en opinión de los investigadores, el lugar de "planificación" de las instrucciones "más sensibles", por lo que solicitaban permiso para proceder a registrarlo también el pasado día 19 cuando se conoció la imputación del político socialista. Pese a ello, el magistrado José Luis Calama no concedió necesaria la práctica de la diligencia.

Según consta en los documentos policiales incorporados al sumario, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, "la citada oficina no constituiría un mero espacio administrativo, sino que desde allí se opera como un núcleo de emisión de instrucciones que serían canalizadas en parte a través de los distintos soportes informáticos, concretamente, desde los equipos que usa el personal a su disposición, según se ha podido saber principalmente, María Gertrudis Alcázar, evidenciándose las indicaciones impartidas a través del correo electrónico presidentezapatero@presidentezapatero.com", dominio que el juez Calama ha pedido analizar y determinar los mensajes que alberga desde 2020 hasta la actualidad.

Noticias relacionadas y más

Por ello, según los investigadores, "el domicilio se perfila como un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad". Además, "atendiendo al perfil del investigado y habiendo sido detectada esa supervisión y control dentro de la red organizada, podría inferirse que el núcleo de planificación y dirección no se circunscribirían tan solo al ámbito de la oficina, sino que se desplazaría al entorno de su domicilio, en el que dispondría de mayor reserva y control de la información".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sargento Matanza, el militar que hará el salto de precisión en paracaídas el Día de las Fuerzas Armadas: «Me tiro una media de cinco veces al día»
  2. Muere una mujer de 37 años y su hija que llevaba en brazos resulta herida al ser arrolladas por un coche en una acera en Sanxenxo
  3. La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
  4. Nidia Arévalo, primera alcaldesa del PP en postularse como candidata
  5. La próxima apertura de seis supermercados en Pontevedra lanza una oferta de al menos 130 empleos
  6. Pierde en Praza de América la camiseta del Celta que le había regalado su abuelo antes de morir: «Tiene un gran valor sentimental»
  7. Una saga de relojeros de Vigo se queda sin cuerda ocho décadas y tres generaciones después
  8. Aspas agita Balaídos con su guiño al ascenso del Deportivo y desde el norte responden: «Serás pitado con cariño»

Quince chefs vigueses y gallegos pondrán sabor al Vigo SeaFest 2026

La Xunta pide al Gobierno que defienda en la UE la valorización energética de residuos

La Xunta pide al Gobierno que defienda en la UE la valorización energética de residuos

El Supremo avala que el Gobierno no haga público el expediente de la Comisión Europea sobre la AP-9

El Supremo avala que el Gobierno no haga público el expediente de la Comisión Europea sobre la AP-9

Ravella mejora la pasarela del río Tripeira en el entorno de A Concha

Ravella mejora la pasarela del río Tripeira en el entorno de A Concha

Marín celebrará su Gala del Deporte el 17 de junio en el nuevo Auditorio municipal

Marín celebrará su Gala del Deporte el 17 de junio en el nuevo Auditorio municipal

Hallazgo histórico en Navarra: el ADN permite identificar a un vigués muerto tras la fuga de un penal durante la Guerra Civil

Hallazgo histórico en Navarra: el ADN permite identificar a un vigués muerto tras la fuga de un penal durante la Guerra Civil

Defensa da Sanidade de Moaña condena el ataque a la ambulancia y rechaza que se les acuse: «No necesitamos la violencia, nos asiste la razón en lo que reclamamos»

Defensa da Sanidade de Moaña condena el ataque a la ambulancia y rechaza que se les acuse: «No necesitamos la violencia, nos asiste la razón en lo que reclamamos»
Tracking Pixel Contents