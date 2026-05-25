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CASO BEGOÑA GÓMEZ

La UCO constata la "gestión activa" de la asistente de Moncloa de Begoña Gómez y que estaba "integrada" en el equipo de la cátedra

"La figura de Cristina Álvarez responde íntegramente a este tipo de funciones de gestión y auxilio a la dirección de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid", dice el informe de la Guardia Civil

La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez (d), tras declarar por el ‘caso Begoña Gómez’

La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez (d), tras declarar por el ‘caso Begoña Gómez’ / Gustavo Valiente - Europa Press

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

MADRID

El informe definitivo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Begoña Gómez constata "la gestión activa" de la asistente asignada por Moncloa, María Cristina Álvarez, en el marco de la cátedra que dirigía la mujer del presidente del Gobierno, en cuyo equipo estaría "integrada".

"La figura de Cristina Álvarez responde íntegramente a este tipo de funciones de gestión y auxilio a la Dirección de la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Por ende, independientemente de la ausencia de una relación formal con la Universidad, a efectos de exposición se considera a Cristina Álvarez integrada en el equipo de trabajo de la Cátedra", concluyen los agentes en el escrito, que envían al juez Juan Carlos Peinado.

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Los uniformados llegan a esta conclusión tras analizar sus correos electrónicos, de cuyo contenido resaltan que María Cristina Álvarez habría convocado y participado "en reuniones de la oficina de proyecto para el desarrollo de la Plataforma Transforma TSC", al mismo tiempo que llevó a cabo "gestiones burocráticas".

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