Gobierno
Directo | Sánchez clausura el acto de presentación de la propuesta del Plan Social para el Clima
El proyecto contiene medidas e inversiones para reducir las emisiones de CO2 en el transporte por carretera o los edificios
Redacción / agencias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el acto de presentación de la propuesta de Plan Social para el Clima, que contiene medidas e inversiones para reducir las emisiones de CO2 en el transporte por carretera o los edificios, y cuyo objetivo general es impulsar una transición ecológica socialmente justa.
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