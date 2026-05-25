El juez ordena analizar el correo de "presidentezapatero" desde 2020 a la actualidad

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado analizar el correo electrónico utilizado por Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, para hablar en su nombre. Se trata de la dirección presidentezapatero@presidentezapatero.com, desde la que la persona de confianza del político socialista se comunicaba con Cristóbal Cano, gestor de confianza del empresario Julio Martínez Martínez.

En la resolución, incorporada al sumario del caso Zapatero, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el magistrado se dirige a las entidades que figuran como proveedores de servicios y alojamiento de las respectivas direcciones de correo electrónico. En el caso de "presidentezapatero" es Acens Technologies, entidad a la que reclama que "aporte a los funcionarios de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEF), a la mayor brevedad posible, el contenido completo del buzón de la antecitada dirección de correo" entre el "20 de marzo de 2020 hasta la actualidad".

El magistrado señala que "la información aportada deberá contener la totalidad de los mensajes existentes en la bandeja de entrada, la bandeja de salida, los borradores, los elementos eliminados y cualquier otra carpeta o clasificación existente, sin distinción de estado de lectura o marcación, junto con los metadatos correspondientes (remitentes, destinatarios, fechas, asuntos y archivos adjuntos), a fin de garantizar la preservación y disponibilidad de la evidencia digital necesaria para el desarrollo de la investigación".

El juez Calama, que investiga al político socialista por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental también reclama información sobre los correos utilizados por sus hijas Alba y Laura, así como de todos los empleados de la empresa de marketing de ambas, Whathefav.