La UDEF revela que el matrimonio Zapatero-Espinosa canceló una hipoteca en 11 meses con una transferencia de 498.000 euros

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía detalla en uno de los informes aportado al caso Zapatero dónde fue el dinero manejado por la presunta trama de corrupción. Entre sus conclusiones figura que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa, compraron un inmueble en Madrid el 26 de enero de 2024 por 580.000 euros con un préstamo bancario por valor de 500.000 euros que cancelaron en 11 meses a través de una transferencia de 498.000 euros.

El informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, señala que el préstamo hipotecario para poder adquirir el inmueble fue concedido por el Banco Santander y que se canceló anticipadamente el 16 de enero de 2025, mediante una transferencia en la que figuraba como ordenante Sonsoles Espinosa.

Según la información de inteligencia financiera estudiada por los investigadores, el dinero del entramado investigado llegaba a una cuenta en el Santander de la que era titular el matrimonio a través de transferencias de terceros. "Los fondos no permanecían en esta cuenta, sino que eran derivados a otras cuentas también tituladas" por el matrimonio, dos en la misma entidad y una tercera en Caixabank.

El informe explica que en un primer momento ha dado "cuenta del flujo de fondos canalizados hacia la estructura societaria controlada por Julio Martínez Martínez, con origen en Plus Ultra Líneas Aéreas, ya fuera de manera directa, a través de Caleton Consultores o Summer Wind, o con origen en terceras sociedades como Intelelicencia Prospectiva, Softgestor o Grupo Aldesa. Una vez hecho eso, se añaliza el destino final de esos fondos.

La oficina de la Agencia Tributaria encargada de investigar el fraude, la ONIF, "refiere como principal mercantil pagadora del entorno societario controlado por el amigo de Zapatero en el periodo 2020-2025 a Análisis Relevante, que "realiza pagos por importe de 707.467 euros". Ls que se reciben el mayor volumen de pagos son el propio expresidente socialista (418.000 euros), la empresa de sus hijas (242.423,50 euros), Viajes Zafiro (197.417,75 euros) y Compañía inversora de Superficies (187.550 euros), inntegrada en el entorno societario de Julio Martínez Martínez.

Desde las cuentas de Análisis Relevante, Rodríguez Zapatero y Whathefav recibieron pagos por 458.980 y 239.755 euros, respectivamente. Además, desde las sociedades también controladas por Martínez Martínez, la empresa de las hijas también habría recibido 20.993 euros (Agropecuaria Lucena) y 18.150 euros (Pickashop).

Sin ingresos y 2,66 millones

"Según la información disponible, la sociedad Inteligencia Prospectiva, sociedad sin prácticamente ingresos al margen de las aportaciones de sus socios y con un volumen de movimientos en cuentas de 2,66 millones de euros entre 2020 y 2025, remite, en dicho periodo, 368.258,72 euros a Análisis Relevante (bajo control formal del amigo del expresidente del Gobierno Julio Martínez Martínez), 561.440 euros a Whathefav (de las hijas de Rodríguez Zapatero) y 266.200 euros a Gate Center (en total, casi 1,2 millones de euros).

Análisis Relevante, que se nutre además de Plus Ultra, Softgestor y Grupo Aldesa, remite fondos por importe de 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y de 239.755 euros a la empresa de Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Gate Center, organización vinculada al expresidente del Gobierno y Daniel Romero-Abreu Kaup, remite 352.980 euros al primero y 171.727 euros a Whatefav. Finalmente, el grupo Thinking Heads, de Daniel Romero-Abreu y formado por Thinking Heads Group y Thinking Heads Americas, habría abonado a Rodríguez Zapatero un total de 681.318 euros y 12.297 euros a la empresa de sus hijas.

Los agentes también han analizado las cuentas de las hijas del expresidente, que habrían recibido importantes transferencias con origen en la cuenta de su empresa. La de Laura "habría recibido 247.191 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025", miantras que la de su hermana recibiría 199.904 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025. En las dos figura como autorizado su padre, el expresidente del Gobierno.