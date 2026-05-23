La UDEF señala que la red de influencia de Zapatero consiguió el favor de Delcy Rodríguez para que autorizara seis vuelos de Plus Ultra

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía describe en uno de los informes que ha aportado al caso Zapatero, en la Audiencia Nacional, que de las conversaciones de los responsables de Plus Ultra se desprende que la red de influencia presuntamente liderada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no solo se ocupó de que la aerolínea obtuviera ayudas públicas para la compañía, sino que fue más allá. En concreto, los agentes consideran que por esta vía la compañía consiguió "seis vuelos autorizados sin nota diplomática", autorizados "con el favor de Delcy Rodríguez", entonces vicepresidenta de Venezuela.

En un informe de la UDEF de 158 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los investigadores citan una conversación del 12 de febrero de 2021 entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, en la que comentan "que la comida ha ido bien y que Julio Martínez Martínez" -el empresario amigo de Zapatero y considerado su lugarteniente en la presunta organización criminal- les habría conseguido, "con el favor de Delcy Rodríguez seis vuelos autorizados sin nota diplomática". Según comentan, Plus Ultra los debía pedir "directamente al INAC" y decir "que están autorizados por Vicepresidencia".

Mensaje de Julio Martínez Sola sobre la autorización de Delcy Rodríguez / EL PERIÓDICO

El mensaje textual dice: "Dicho esto, el Tocayo -que es como se referían a Julio Martínez Martínez, de Análisis Relevante- habla esta noche con Delcy, y Delcy dice: 6 VUELOS AUTORIZADOS SIN NOTA DIPLOMÁTICAQUE PLUS LOS PIDA DIRECTAMENTE AL INAC Y DIGA QUE ESTÁN AUTORIZADOS POR VICEPRESIDENCIA".

Doble vía

Delcy Rodríguez ya había aparecido en sus conversaciones porque casi un año antes, en marzo de 2020, Reyes le mandó un mensaje a Martínez Sola en la que le preguntaba cómo podían llegar "a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento, etc., etc., etc.”. El último contestó que Roberto Roselli, director financiero de Plus Ultra Líneas Aéreas, "se lo había comentado ya, y que en consecuencia él había establecido dos vías de actuación"

“Me lo estuvo comentando Roberto, lo he lanzado por dos vías”, afirma para a continuación precisar que una pasaba por “Delcy que llame a Ábalos”. Respecto a la otra, su comentario fue: “O alguien con Zapatero”, que a la postre resultó más productiva y fue por la que todo apunta a que se decantaron.