Partidos de izquierda exploran acuerdos a un año de las municipales y en plena crisis de identidad

La izquierda a la izquierda del PSOE logró recomponerse bajo una misma papeleta en las últimas generales desde 2023. Pero las crisis se han ido sucediendo una tras otra desde entonces, desde el divorcio de Podemos, el malestar de IU con Sumar y la caída en desgracia de Yolanda Díaz, que aún no tiene sustituto para ocupar el liderazgo del espacio. Un escenario de descomposición a nivel nacional que contrasta con el entendimiento que ya muestran en el ámbito municipal en distintos enclaves, donde empiezan a sellar acuerdos electorales que podrían ser palanca para futuras alianzas más amplias.

La falta de certezas sobre cómo afrontar el próximo ciclo electoral recorre a las formaciones de izquierdas, que llevan semanas anunciando su intención de maximizar fuerzas en las urnas, sin encontrar en realidad la fórmula para hacerlo. Hasta ahora se han planteado distintos encajes que sin embargo están lejos de concretarse.

Por una parte, los partidos de Sumar en el Gobierno, IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar, lanzaron en febrero una alianza bajo el lema Un paso al frente para ir en coalición en las próximas generales. Por otra está Podemos, que aspira a recuperar el papel principal en el espacio político y que propuso a Gabriel Rufián liderar un proyecto en Cataluña para postular a Irene Montero como líder a nivel nacional.

Un plan que Rufián parece haber aceptado esta semana, cuando ha abierto un pulso interno con ERC y ha abierto la puerta a ocupar un papel de ámbito nacional para aunar a los partidos de izquierda. La propuesta ya ha sido rechazada por algunos partidos regionales como Adelante Andalucía, que el domingo multiplicó por cuatro su representación, pasando de 2 a 8 diputados y que rechaza cualquier pacto con fuerzas estatales.

Municipales el 23 de mayo

Lejos del complejo puzzle a nivel nacional, aún por definirse, los partidos sí empiezan a concretar los acuerdos para las municipales que se celebrarán justo dentro de un año, el 23 de mayo de 2027. El entendimiento entre los distintos partidos de izquierda, Podemos, IU y Sumar además de los regionales, se ha acelerado en algunos territorios como Galicia, y la voluntad de entendimiento es patente también en Comunidad Valenciana, País Vasco o Navarra.

Esta misma semana hubo distintos movimientos en Galicia, concretamente en A Coruña y Ferrol, dos de los llamados ayuntamientos del cambio en 2015, cuando la izquierda alternativa llegó a la alcaldía tras la irrupción de las candidaturas municipalistas. Han anunciado una candidatura única Ferrol en Común, Esquerda Unida, Sumar, Anova y Podemos, mientras su exalcalde Jorge Suárez evitó despejar la incógnita de si volverá a presentarse como alcaldable. En A Coruña no se ha hecho oficial el anuncio, pero existen negociaciones entre Podemos, IU y Sumar para las próximas municipales

Oltra para Valencia

La Comunidad Valenciana es otro de los escenarios propensos a estos acuerdos, y uno de los impulsores es precisamente Compromís, que quiere recuperar las candidaturas amplias para el ciclo de municipales. Después de que Joan Ribó llegara a la alcaldía de Valencia en 2015, ahora el partido valencianista ha lanzado a Mónica Oltra a ocupar este papel -primarias mediante-. La exvicepresidenta de la Generalitat genera gran consenso dentro del espacio y en las últimas semanas ha mantenido actos públicos tanto con Irene Montero (Podemos), como con la ministra Sira Rego (Sumar) o Pablo Bustinduy (Sumar), exhibiendo así su afinidad con distintas sensibilidades de la izquierda.

Este pacto, creen en la coalición de izquierdas, permitirá desencallar con cierta sencillez el acuerdo autonómico para la Comunidad Valenciana, donde Sumar apenas existe y donde Podemos tampoco tiene presencia en Les Corts. Aquí existe cierta división dentro de Compromís; mientras la facción mayoritaria de Més -personificada en Joan Baldoví- aboga por una papeleta del partido valencianista donde se integren el resto de fuerzas, la facción minoritaria del Bloc -a la que pertenece Oltra- aboga por una papeleta liderada por Compromís pero que contemple también otras siglas.

En otros territorios también se han producido acercamientos para un eventual acuerdo autonómico. Uno de estos lugares es País Vasco, donde Podemos, IU y Sumar parecen haber enterrado el hacha de guerra, abriendo paso a futuros acuerdos, y Navarra, donde se da el único gobierno autonómico con presencia de la izquierda alternativa.

Begoña Alfaro, exlíder de Podemos Navarra, lanzó en 2023 la candidatura de Contigo Navarra como plataforma que aunó a distintas fuerzas de izquierda y se convirtió después en vicepresidenta del Gobierno foral de María Chivite. La estrategia de la dirección nacional de Podemos y su petición de que salieran del ejecutivo regional llevó a un choque con Alfaro, que terminó saliendo de la federación morada. En las últimas semanas ha protagonizado acercamientos con Sumar y en la coalición de izquierdas apuntan a que el acuerdo en este territorio será sencillo.