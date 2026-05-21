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Trump da marcha atrás y anuncia el despliegue de 5.000 soldados en Polonia

El presidente de Estados Unidos toma la decisión después de haber cancelado el envío de efectivos a ese país en medio de sus críticas a los aliados europeos por su postura en la guerra en Irán

Trump da marcha atrás y anuncia el despliegue de 5.000 soldados en Polonia

Trump da marcha atrás y anuncia el despliegue de 5.000 soldados en Polonia

EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reculó y anunció este jueves el despliegue de 5.000 soldados en Polonia, una semana después de haber cancelado el envío de efectivos a ese país en medio de sus críticas a los aliados europeos por su postura en la guerra en Irán.

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