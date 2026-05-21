Imputación de Zapatero
El PP llevará al Senado a la secretaria de Zapatero y al exministro Escrivá
La secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente del Banco de España comparecerán ante la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'
Madrid
El Partido Popular (PP) llamará a declarar a la comisión de investigación en el Senado sobre el 'caso Koldo' a la secretaria del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, y al exministro y ahora presidente del Banco de España, José Luis Escrivá. Así lo anunció este jueves la portavoz del primer partido de la oposición en la Cámara Alta, Alicia García, quien preguntada sobre por qué no llaman también a declarar a las dos hijas de Zapatero, cuya empresa Whathefaw fue registrada el pasado martes tras conocerse el auto de imputación del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, aseguró: "No descartamos nada".
Noticia en elaboración.
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