Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EE UU imputa a Raúl CastroStellantis y la china DongfengEnsayo Aéreo VigoVigo a 30 gradosCaso Plus Ultra ZapateroCaso Mango: detención Jonathan AndicFeria Navalia
instagramlinkedin

Gobierno de España

Sánchez pedirá a la UE sanciones para el ministro de Seguridad Nacional israelí

En un mensaje en redes sociales, el presidente del Gobierno de España ha asegurado que no va a "tolerar que nadie maltrate a nuestros ciudadanos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante una rueda de prensa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante una rueda de prensa. / Carlos Luján - Europa Press

EP

MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que propondrá a la Unión Europea (UE) sanciones contra el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, por sus "inaceptables" imágenes "humillando a los miembros de la flotilla internacional".

En un mensaje en redes sociales, Sánchez, que ha asegurado que no va a "tolerar que nadie maltrate a nuestros ciudadanos", ha recordado que en septiembre anunció la prohibición de acceso al territorio nacional "de este miembro del gobierno israelí".

"Ahora vamos a impulsar en Bruselas que estas sanciones se eleven a escala europea de manera urgente", ha subrayado.

Sus palabras llegan tras la publicación de un polémico vídeo en el que Ben Gvir aparece ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, tras la interceptación en aguas internacionales de una nueva flotilla que pretendía llegar a la Franja de Gaza.

"Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel", ha escrito Ben Gvir en sus redes sociales junto al citado vídeo, que arranca mostrando cómo varios agentes agarran por la cabeza y obligan a arrodillarse a una activista esposada que coreó 'Palestina libre' a la llegada del ministro al lugar en el que se encuentran los detenidos.

Noticias relacionadas

Ante esto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado de "monstruoso" e "indigno" el vídeo y ha anunciado que se ha procedido a convocar a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, para exigir la disculpa del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Armón Vigo se estrena en buques militares con la botadura del «HMS Sälen», el primer barco para la Armada de Suecia
  2. Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
  3. El baile de sillas en la Xunta se atasca: más de 2.100 empleados deben tomar posesión pero hay déficit de plazas para los grupos A1 y A2
  4. Lista abierta para el adiós en Balaídos
  5. La CIG mantiene las movilizaciones en Vigo pese al preacuerdo en el metal: éstas son las calles afectadas por la manifestación del martes 19
  6. «Hemos formado gente, pero faltan empresarios dispuestos a contratar personal»
  7. El Gobierno cederá capacidad pesquera a los jóvenes que quieran dar de alta un barco para emprender en el mar
  8. CC OO y UGT ratifican el preacuerdo del metal de Pontevedra en sus asambleas

Loreto Urraca, nieta del agente franquista que persiguió a los exiliados republicanos y entregó a Companys: «Quiero rescatar su historia para decir: ¡Mirad quiénes fueron las víctimas de mi abuelo!»

Loreto Urraca, nieta del agente franquista que persiguió a los exiliados republicanos y entregó a Companys: «Quiero rescatar su historia para decir: ¡Mirad quiénes fueron las víctimas de mi abuelo!»

«No es fácil mantener tantos años un torneo con esta reputación internacional»

«No es fácil mantener tantos años un torneo con esta reputación internacional»

El coloso de Bucarest

El coloso de Bucarest

Los afectados por el PIA de A Rúa se organizan y manifestan su disconformidad con el plan de la Xunta de las 300 viviendas

Los afectados por el PIA de A Rúa se organizan y manifestan su disconformidad con el plan de la Xunta de las 300 viviendas

Estudiantes ourensanos alzan a voz polo seu idioma no Correlingua: «Co galego no corazón, facemos revolución»

Estudiantes ourensanos alzan a voz polo seu idioma no Correlingua: «Co galego no corazón, facemos revolución»

El Conservatorio y la Escola de Música de Cangas participan en un concierto de intercambio con el CMUS Manuel Quiroga de Pontevedra

El Conservatorio y la Escola de Música de Cangas participan en un concierto de intercambio con el CMUS Manuel Quiroga de Pontevedra
Tracking Pixel Contents