Zapatero y Martínez (Análisis Relevante) borraban los mensajes sobre su actividad ilícita: "Presidente, le reporto novedades"

El auto en el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputa organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros delitos a José Luis Rodríguez Zapatero dedica un epígrafe a la operativa que el expresidente y su amigo Julio Martínez Martínez, propietario de la empresa Análisis Relevante, desplegaron para ocultar sus actividades ilícitas. Según el magistrado, "adoptan conductas dirigidas a evitar que se establezca una vinculación directa con la actividad ilícita" como el borrado de las cadenas de correos electrónicos entre los asistentes de uno y otro.

También para ocultar la vinculación entre ambos no se hacía constar la presencia de Julio Martínez Martínez en la sala de autoridades del aeropuerto de Madrid Barajas, tal y como indicó el colaborador Cristóbal Cano la secretaria personal de Zapatero, María Gertrudis, Alcázar en uno de los correos analizados."Me indica Julio que saldrá junto al Presidente, pero que habitualmente no lo hacen constar. Espero haberme explicado", detalla la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Además, Julio Martínez eliminaba de manera sistemática algunos de los mensajes que escribía a Rodríguez Zapatero. Uno de los ejemplos citados por el juez es la conversación mantenida con Domingo Amaro Chacón, responsable de la empresa también implicada por canalizar fondos al expresidente español Inteligencia Prospectiva --registrada este martes-- que incluye menciones expresas como "Presidente, le reporto las novedades", figurando tanto en la introducción del mensaje como en la finalización: "Presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre. Este asunto", se añadía en esta cadena de mensajes cuyo destinatario último era Rodríguez Zapatero.

Según subraya el juez Calama, el contenido de este mensaje, independientemente de las referencias de "Presidente", trasciende de lo meramente empresarial ya que refleja la reseña de acuerdos, decisiones, y compromisos de responsabilidad. En esta conversación, poco después, Domingo Amaro Chacón explica los negocios y reenvía un mensaje de otro chat, incorporándolo a la conversación y expresándose en los mismos términos: "Estamos totalmente de acuerdo Presidente".

Julio Martínez denuncia en la comisión del Caso Koldo un trato de favor a la exnovia de Ábalos por obligarle a comparecer enfermo / EP

Otro tanto ocurre en las conversaciones, mantenidas entre Julio Martínez Martínez y el abogado Eudoro Antonio González Dellán, en las que este último se expresa en los mismos términos. Así, en otra cadena de mensajes con fecha del 14 de marzo de 2023 aparecen los mensajes que irían destinados a José Luis Rodríguez Zapatero, indicándose a su inicio "Buenos días Presidente. Saludos".

Visita a Edmundo González

El mensaje continúa y explica que Ocáriz (indiciariamente el político venezolano Eduardo Ocáriz Guerra) está en Caracas y que ha ido a visitar a Edmundo (indiciariamente el opositor Edmundo González Urrutia como se deduce por las iniciales expuestas, EGU), detallándole "Se ha ido a casa de Edmundo a visitarle y a informarle que estaba en Venezuela como vuestro "representante". A continuación, precisa: "Le dejo esto para su conocimiento."

De igual forma, el 16 de julio de 2024 tuvo lugar otra conversación entre Julio Martínez Martínez y el abogado González Dellán, que reenvía un mensaje en la que refiere que "Ocariz es un osado, con dosis de ansiedad” y se detalla: "aclárele a Edmundo que el mensaje a Ocariz ha sido que la interlocución corresponde a Aveledo y a usted." - "En fin, a ver si así me le quito de encima..." "Me alegro de esa relación con Delcy" Finalmente, Eudoro González, añade: "Respuesta de Z".