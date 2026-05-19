Zapatero imputado por el caso Plus Ultra, en directo: el PSOE denuncia una persecución judicial

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantiene en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio.

A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El consejero de Presidencia, Justicia, y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha tildado de "bochornosa" la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el "mentor del 'sanchismo'" que "marca el camino judicial" del presidente, Pedro Sánchez. Así lo ha expresado este martes a los medios de comunicación desde la Viceconsejería de Justicia y Víctimas tras conocerse que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya acordado investigar a Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha deslizado sus "dudas" de que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sea un caso de 'lawfare' (guerra judicial) y ha querido recalcar que la investigación que pesa sobre él no afecta al Gobierno. Así lo ha manifestado en rueda de prensa en la Cámara Baja respecto a la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de citar como investigado a Zapatero el próximo 2 de junio por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.

Dos nuevos agentes del CNP llegan al edificio donde está el despacho de Zapatero en la calle Ferraz que se está investigando. Minutos después abandonan el despacho.

La UDEF ha requerido la ayuda del Gripo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) por su capacidad para abrir cajas fuertes y hallar huecos o zulos ocultos en despachos o estancias objeto de registro. De momento, no ha sido necesaria ninguna de esas funciones en el caso del registro en el despacho de Zapatero en la calle Ferraz apuntan fuentes policiales.

La investigación parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al "uso indebido" de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, en la que aseguraba que el dinero "se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras" de una supuesta trama delictiva. Presentada contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, en la denuncia se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.

El pasado mes de diciembre, en el marco de esta investigación, fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, por orden del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que acabó derivando la causa a la Audiencia Nacional.

Los millones de Plus Ultra Calama ha ordenado registrar el despacho del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz, cercano a la sede del PSOE en Madrid, y también otras tres mercantiles, una de ellas la empresa de marketing de las hijas del expresidente socialista, por sus posibles vínculos con el rescate de Plus Ultra. El juez indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia.

Zapatero, "la musa del sanchismo", según el PP En un comunicado, el PP ha recalcado además que Zapatero "es la musa del sanchismo y esa musa está imputada por la Audiencia Nacional". "Un cuarto de siglo de socialismo, corrompido por la indecencia de Sánchez y de Zapatero", ha apostillado.