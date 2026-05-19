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Zapatero imputado por el caso Plus Ultra, en directo: el PSOE denuncia una persecución judicial

Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros dos delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

La Policía registra el despacho de Zapatero tras su imputación por el caso Plus Ultra

La Policía registra el despacho de Zapatero tras su imputación por el caso Plus Ultra

Lucía Feijoo Viera

Cristina Gallardo

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

Tono Calleja Flórez

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantiene en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio.

A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

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