¿Qué es el caso Plus Ultra? ¿Qué se sabe de la imputación de Zapatero? Las claves de la investigación

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como imputado por tráfico de influencias y otros delitos conexos el 2 de junio al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. También ha ordenado a la UDEF que registre su despacho, situado en la madrileña Calle de Ferraz, y la sede social de las mercantiles Soft Gestor, Inteligencia Prospectica y Whathefav, esta última propiedad de las hijas del político socialista.

En esta operación, que abrió la Fiscalía Anticorrupción, se investiga el rescate por parte del Gobierno socialista de la compañía aérea Plus Ultra. Las acciones legales se dirigieron contra Luis Felipe Baca Arbulu (Perú), Enrique Martín Baca Arbulu (Perú), Gabriela Puente Garaboa (Venezuela), Danilo Alfonso Diazgranados (Venezuela), Simon Leendert Verhoeven (Países Bajos), Kristhian Alegre Walter (Perú) y un abogado español. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) detuvieron al presidente, cofundador y actual dueño de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, a su 'número dos', Roberto Roselli; al empresario Julio Martínez Martínez; y a un abogado español.

Estas son las claves de estas pesquisas, que se han mantenido secretas hasta este martes:

La detención en diciembre pasado en el caso Plus Ultra del empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, vinculó por primera vez el rescate de la compañía aérea, cuyos primeros propietarios eran empresarios venezolanos vinculados con el régimen de Nicolás Maduro. Pese a que la causa ha permanecido secreta, esta operación de la UDEF sacó a la luz que el expresidente del Gobierno y sus hijas habían hecho negocios con una de las empresas de Julio Martínez Martínez, en concreto Análisis Relevante SL, que a su vez habría recibido 450.000 euros de Plus Ultra.

En el Senado, Zapatero justificó que el empresario Julio Martínez Martínez le abonara a él y a su hijas unos 600.000 euros por su labor del consultor, pues él elaboraba informes escritos y orales, al mismo tiempo que mantenía encuentros "con personas que le interesaban" a su amigo. El senador del PP Fernando Martínez-Maíllo consideró que Analisis Relevante podría tratarse de "una sociedad pantalla", pues no disponía ni de empleados ni de material de oficina, y cuya finalidad sería que los pagos de Plus Ultra no llegaran directamente a las cuentas de Zapatero.

En la cámara alta explicó que cuando su amigo Julio Martínez Martínez, como socio mayoritario de la compañía Análisis Relevante le propuso ser consultor, él le planteó que estuvieran también sus hijas. "Era el acuerdo al que llegamos", y por el que ellas recibieron unos 200.000 euros por maquetar los informes escritos de su padre.

El expresidente del Gobierno del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero rechazó en la comisión de investigación que se desarrolla en el Senado sobre el caso Koldo haber mediado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra: "No en absoluto", ha asegurado, para después negar cualquier conversación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por estos hechos.

En sus intervenciones el expresidente fue categórico al negar cualquier participación en el rescate de Plus Ultra, peus rechazó haber presionado al secretario de Estado de Transportes Pedro Saura o al exministro José Luis Ábalos para que la aerolínea fuera considerada estratégica. También negó haber cobrado a empresas españolas, entre ellas a Plus Ultra, por sus gestiones con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Asimismo, Zapatero negó haber participado en 2020 en la creación de la empresa de su "amigo" Julio Martínez Martínez, Análisis Relevante SL. También rechazó que fuera accionista de esta sociedad, que habría ingresado unos 450.000 euros de la aerolínea Plus Ultra. Sin embargo, reconoció que desde antes de la constitución de la firma aceptó la propuesta de Martínez Martínez para trabajar como consultor.

Análisis Relevante SL tuvo en sus cuatro primeros años de existencia un beneficio total de 70.000 euros. Su principal proveedor, el expresidente del Gobierno y sus hijas ingresaron de esta compañía al menos 660.000 euros. En concreto, los resultados de los tres primeros ejercicios incluyeron ganancias, de 60.982 euros, 35.153 euros y 12.677 euros, respectivamente. En el cuarto año esta compañía tuvo unas pérdidas de 39.551 euros.

La compañía aérea Plus Ultra logró en 2020 y 2021, en plena extensión de la pandemia del coronavirus, que el Gobierno de Nicolás Maduro le permitiera fletar aviones para repatriar a ciudadanos españoles desde Venezuela. Y lo logró mientras el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se encargaba de realizar gestiones vinculadas a la operativa de la compañía en el país sudamericano.

Por estos trabajos que desarrolló Julio Martínez Martínez desde marzo de 2020 este habría cobrado alrededor de 458.000 euros. Este empresario negó ser "testaferro" de Zapatero, a quien califica como "amigo". También rechazó haber cobrado por el rescate público de la compañía aérea en 2021. Se da la circunstancia de que el Gobierno venezolano suspendió los vuelos regulares el 25 de marzo de 2020, pero sí autorizó repatriaciones esporádicas, entre ellas a Plus Ultra.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a directivos de la compañía aérea Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate de 53 millones de euros, al considerar que este dinero pudo utilizarse para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela", según consta en una querella, a la que ha tenido acceso este periódico. En concreto, se trataría de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)", especifica un auto de la Audiencia Nacional.

Los empresarios peruanos Felipe y Enrique Baca Arbulu se valieron de la empresa Trowbridge, creada en España, para adquirir al menos una vivienda en la localidad francesa de Hossegor. Esta mercantil, que inició su actividad el 16 de diciembre de 2020 con un capital de 3.000 euros, amplió el 10 de mayo de 2021 este capital en 970.000 euros. Se da la circunstancia de que el Consejo de Ministros autorizó el 9 de marzo de 2021 la operación de respaldo público a la aerolínea, que recibió el 18 de marzo de 2021 un préstamo ordinario por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 19 millones de euros. El resto de la ayuda pública, hasta los 53 millones, se canalizó a través de un préstamo participativo de otros 34 millones de euros.

El juez Calama dejó el pasado 27 de abril libre al empresario peruano que fue detenido en la isla caribeña de Aruba, Luis Felipe Baca, pero le prohibió salir del territorio Schengen.