Investigación
El juez imputa a Zapatero por tráfico de influencias y otros delitos y le cita el 2 de junio
La UDEF pone en marcha una operación y se registra la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres mercantiles.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantiene en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio.
Fuentes policiales señalan a EL PERIÓDICO que la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF) ha puesto en marcha una operación relacionada con estas pesquisas sobre las que se acaba de levantar el secreto. En este momento se está registrando la oficina del expresidente y varias empresas. Las pequisas están relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, pero también se investiga las relaciones de Rodríguez Zapatero con la la empresa Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez, en relación con posibles pagos que podría haberle realizado por trabajos de consultoría tanto a él como a través de una mercantil de las hijas del expresidente.
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