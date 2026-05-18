Los 100.000 votos antisistema de Alvise sin representación en Andalucía y su ciclo electoral de autonómicas en blanco

La formación Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Alvise Pérez ha obtenido en las elecciones andaluzas un 2,53% de los votos. A falta de contar el voto CERA, se trata de un total de 105.761 papeletas. Unas cifras lejos de poder transformarse en representación y que completan un ciclo electoral de autonómicas en blanco. Tras la decisión de no presentarse a las extremeñas, la formación de extrema derecha se estrenó en unas autonómicas en Aragón. En ellas obtuvo un porcentaje de voto similar a las andaluzas, con el 2,74% (17.983), y en este caso estuvo cerca de arañar un parlamentario por Zaragoza. El último diputado por esta circunscripción se lo llevó IU-Movimiento Sumar con el 3.18% de votos (15.424 sufragios), mientras que SALF obtuvo el 2.92% 15.424 sufragios).

En las pasadas autonómicas de Castilla y León esta organización cosechó un residual 1,4% de los votos. Como en las andaluzas, a una gran distancia de obtener representación. Sin embargo, algunos dirigentes de Vox acusaron la fragmentación del voto ultraderechista que les podría haber restado algún escaño. “Resulta que la ardillita que huele a mofeta del CNI no saca nada de nada pero no perjudica solo a VOX”, disparaba anoche en pleno recuento electoral el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch. Con una campaña personalista y centrada eminentemente en redes sociales, SALF trata de competir con Vox por el votante más duro de ultraderecha y antisistema.

Sus resultados en este ciclo electoral de elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía distan de su irrupción en las europeas de 2024. En aquellos comicios obtuvo tres eurodiputados, favorecido por el sistema de reparto con circunscripción única. Un 4,58% y 803.545 sufragios. Frente a los algo más de 100.000 ahora en las andaluzas y un 2,5%, hace dos años en los comicios europeos tuvo una marca en Andalucía del 6.21% y 180.816 votos. Vox, por su parte, se quedó en el 10.92% con 317.626 papeletas.

En Aragón, SALF cosechó en el las europeas el 5,1% (26.512 votos), mientras que en Castilla y León se quedó en el 4% (42.791 votos). En ambos casos, a una distancia considerable de sus resultados en estos territorios en comicios autonómicos, donde la barrera de entrada es mayor y el voto útil suele imponerse frente a la influencia de la circunscripción única en la decisión del voto.

Carrera hacia las generales

De extrapolarse estos resultados de SALF en las europeas a unas generales la formación de Alvise Pérez tendría igualmente representación en circunscripciones como Madrid y en Andalucía podría tener escaño por Málaga e, incluso, Sevilla. En las andaluzas sus resultados se han visto resentidos en ambas provincias, con el 2,6% en Sevilla (27.175 votos) y el 3% en Málaga (22.582). En esta última provincia consigue su mejor dato, por delante de Almería, donde se quedó en el 2,9% (8.620 votos).

Con o sin representación, la persistencia electoral de la formación de Alvise Pérez dibuja un tercer espacio en el bloque de la derecha y ultraderecha que puede fragmentar su voto. En cualquier caso, dificultar el crecimiento de Vox como le han achacado algunos dirigentes del partido de Santiago Abascal.

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“Hemos aumentado a niveles récord la afiliación; no somos un partido de una sola noche, y quien conoce nuestro trabajo e ideas, nos vota. Perseveramos. Cuando entremos al Congreso en las próximas generales habrá un antes y un después”, resumía el eurodiputado de este espacio en un mensaje a través de su canal Telegram, la plataforma de mensajería desde la que ha dado forma a una suerte de tecnopartido. “Un gran resultado en nuestras primeras autonómicas andaluzas y pese a existir desde hace tan solo 10 meses”, completaba a través de X.