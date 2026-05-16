Un paseo por la playa, rato en familia o la Feria de Jerez: los planes de los candidatos a la Junta en la jornada de reflexión

Un aperitivo en Málaga, una tarde en familia o compras por el centro de Sevilla. Estos son algunos de los planes que los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía están llevando a cabo durante la jornada de reflexión este 16 de mayo. Lejos de los atriles, los micrófonos, el público y los focos, los líderes de las formaciones políticas andaluzas están aprovechando para descansar en las vísperas de las elecciones de este 17M.

El líder del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene previsto pasar el día en Málaga, donde cerró la campaña este viernes. Por la mañana, toma el aperitivo con sus amigos en la Playa-Balneario Nuestra Señora del Carmen, más conocida como los Baños del Carmen, y por la tarde descansará con su familia, según han explicado desde su entorno.

El candidato del PP-A y actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, disfrutando de un aperitivo con sus amigos en Málafa durante la jornada de reflexión. / ECA

Por su parte, la candidata y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha pasado la mañana de la jornada previa al 17M en el centro de Sevilla, donde ha pasado junto al ex alcalde de la ciudad y líder de la oposición municipal, Antonio Muñoz, por negocios icónicos de la capital, como la Librería Botica de Lectores. Además, tiene previsto visitar a su familia, a quien tiene "un poco descuidada" en estos días de campaña, y "sobre todo" a su madre, que "es ya mayor" y a quien quiere ver para "estar un rato tranquila" con ella. "Luego descansaré y, si puedo, estaré con mis amigos", detalló la dirigente socialist en una entrevista a Canal Sur.

La candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, junto con el ex alcalde socialista y líder de la oposición municipal Antonio Muñoz, en la puerta de la Libería Botica de Lectores, en Sevilla. / ECA

El candidato de Vox a la Junta, Manuel Gavira, está este sábado en Cádiz, provincia por la que concurre a estas elecciones al frente de la lista de su partido, y aprovecha para estar con su familia y dar con ella un paseo por la playa.

El candidato de VOX, Manuel Gavira, pasa tiempo con su familia en Cádiz durante la jornada de reflexión. / ECA

Por su parte, el líder de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, está aprovechando la jornada para pasear por el barrio sevillano de San Julián y realizar algunas compras cotidianas, según han indicado desde la confluencia que integra a otras formaciones de izquierda como Podemos y Movimiento Sumar. Por la mañana, ha desayunado en una cafetería del barrio con parte de su equipo tras dos semanas de campaña recorriendo Andalucía.

El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, desayunando en una cafetería del barrio sevillano de San Julián. / ECA

Y, finalmente, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha desayunado a primera hora en Sevilla, tras el mitin de cierre de este viernes en la Alameda de Hércules (Sevilla). las primeras horas del día las ha dedicado a "recoger, ordenar, limpiar y lavar ropa tras dos semanas intensas de campaña y viajes en los que ha recorrido más de 5.300 kilómetros por toda Andalucía", según han explicado desde su candidatura.

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El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, desayunando en Sevilla tras el cierre de campaña antes de ir a Jerez. / ECA

Por la tarde tiene previsto trasladarse hasta la Feria de Jerez, que ha coincidido en plena campaña electoral, para disfrutarla un poco con sus amigos, han explicado las mismas fuentes.