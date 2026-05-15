El último baile de campaña de Juanma Moreno, en Málaga: "Necesito que los andaluces nos ayudáis a ayudaros"

'Last Dance', cantaría Donna Summer. El último baile de campaña de Juanma Moreno ha sido sobre el escenario de Málaga, la provincia por la que se presenta a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía y en la que los sondeos pronostican al Partido Popular varios parlamentarios en disputa. "Tengo más ganas que nadie por mejorar esta tierra donde me he criado".

Málaga es una ciudad clave en la pugna del Partido Popular por alcanzar una mayoría de "estabilidad" que los aleje de un gobierno de coalición con la "prioridad nacional" de Vox, un partido con sed del que podría ser su primer gobierno en Andalucía. Los sondeos prevén que los de Manuel Gavira y Santiago Abascal mejoren sus resultados el próximo 17 de mayo. Moreno, por lo pronto, se mantiene al margen de los pactos en Extremadura y Aragón y apela a la "moderación".

Un día. Tres actos. Tres provincias. El PP andaluz ha apretado la agenda en esta jornada previa a al sábado de reflexión para caldear el ambiente electoral y movilizar a los suyos. Sevilla, por la mañana. Granada, por la tarde. Y Málaga, en la linde con la noche. Juanma Moreno es el único candidato al Palacio de San Telmo que no clausura las dos intensas semanas de campaña en la capital de la comunidad autónoma, donde sí le dio la bienvenida el pasado 30 de abril en el arranque.

Patricia Navarro y Carolina España arropan a Juanma Moreno, candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, en su mitin en Málaga / Álex Zea

Los discursos de entonces no difieren demasiado un par de semanas mediante. En esta última llamada al voto, Moreno ha hecho balance de campaña y ha recordado lo que nada está ganado. "El 17 de mayo las cosas van a estar apretadas. Vamos a tener que esperar hasta el último cuarto y la última canasta. Tenemos cuatros diputados en el aire y uno de esos diputados esta aquí en la provincia de Malaga. Necesitamos que la número diez de Torremolinos sea diputada. No nos confiemos", ha recordado.

Deberes para este sábado de reflexión

"Tenemos 24 horas por delante donde podemos rematar la faena". Así ha dejado deberes el PP a los suyos para mañana, cuando los políticos ya no podrán pedir el voto públicamente. En una plaza llena de simpatizantes, Moreno se ha dado el último gran baño de masas antes del 17M acompañado de la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España; el diputado nacional del PP, Elías Bendodo; la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro; y el alcalde de la capital, Francisco de la Torre. Bendodo y Navarro no repiten esta vez en las listas de la provincia al Parlamento andaluz, pero sí lo hace España, que figura justo detrás de Moreno en la papeleta electoral.

El presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, no ha cerrado campaña con Moreno y se ha trasladado hasta Almería. El líder de los populares ha rodado por el sur durante varias semanas y se ha apuntado de lleno a una batalla electoral que le sabe a aperitivo de la que se librará a nivel nacional, si no hay sorpresas, el próximo año. La cita con las urnas de este domingo en Andalucía se prevé como antesala de un proyecto a gran escala. España, por si acaso, mira atenta hacia el sur.

En el 'Kilómetro sur', el candidato a la reelección ha sacado pecho de su gestión y ha pedido perdón a los suyos. "Quiero pedir disculpas a mis compañeros de campaña a mi equipo más intimo por el nivel de exigencia e intensidad que los someto", ha expresado.

Chascarrillos electorales

Moreno comenzaba su discurso asegurando que en algún momento cantaría, pero más adelante. Se ha atrevido con dos versos de 'Kilómetro sur'.