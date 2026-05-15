La Fiscalía pide la imputación de un alto cargo de Mazón por la filtración de una grabación manipulada con Aemet en la dana

La Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido que el ex subsecretario de la Conselleria de Justicia, Ricardo García, declare como investigado en la causa que investiga la filtración y manipulación de la llamada entre el 112 y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el día de la dana. El juzgado de Instrucción 6 de Llíria indaga un presunto delito de revelación de secretos por difundir una grabación manipulada entre dos técnicas de sendas agencias para cuestionar el papel de la entidad estatal en la gestión de la emegencia.

En su informe, el fiscal apoya la solicitud presentada por el PSPV para imputar a Ricardo García después de que el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, le señalara como la persona que sustrajo la grabación de la conversación que acabó siendo manipulada y difundida en medios de comunicación pese a su carácter reservado. "A la vista de la declaración testifical", apunta el fiscal, "procede" tomar declaración como investigado al ex alto cargo "sin perjuicio de las diligencias de investigación que resulten oportunas a la vista del resultado de dicha declaración", señala el escrito al que ha tenido acceso este diario.

En su comparecencia ante la jueza de Llíria, Suárez dijo que el entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia se personó en el centro de coordinación de emergencias en busca de esa llamada en concreto y dijo que la instrucción venía de Presidencia y que era "urgente". Según Suárez, García no identificó quién en concreto había dado la orden pero entró en la sala donde se almacenaban las llamadas y no se marchó hasta dar con la grabación. Y lo hizo sin orden escrita, sin justificación y sin firmar ningún documento.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal considera que, por el momento, no procede extender esa condición al otro ex alto cargo señalado por la acusación popular, el ex director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, Alberto Javier Martín Moratilla. La conducta de Martín Moratilla, en cambio, se habría limitado a solicitar la localización de esa grabación, lo que lleva al fiscal a estimar que su imputación no procede de momento.

El informe llega después de que la jueza trasladara al Ministerio Fiscal, a mediados de abril, la petición del PSPV, personado como acusación popular en la causa, de que ambos ex altos cargos fueran llamados a declarar en calidad de investigados. Recordaba la acusación que, tal como declararon las dos operadoras implicadas en la llamada, "en ningún momento se autorizó su difusión" y que "nunca había sucedido nada semejante", a juzgar por la testifical de Suárez. Cabe recordar que ambos cargos salieron del Consell al poco tiempo de conocerse su posible participación en los hechos aunque la Generalitat Valenciana adujo una reorganización interna para justificar los respectivos ceses.

La grabación de la llamada entre una operadora del 112 y una técnico de la Aemet acabó circulando en los medios de comunicación en una versión recortada que fue utilizada por cargos del Partido Popular y por el entonces president Carlos Mazón para cuestionar el papel de la agencia estatal en la gestión de la emergencia.

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En el audio completo, sin embargo, la técnico de la Aemet advertía de que las precipitaciones más intensas se producirían entre las tres y las seis de la tarde, una franja horaria que coincidió con las inundaciones que causaron la catástrofe. La instrucción sigue por presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, ya que las grabaciones del 112 solo pueden ser extraídas de su circuito interno a petición de un juzgado y para los fines estrictos de la gestión de la emergencia.